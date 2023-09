En Puebla se respetarán los resultados del proceso del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir coordinador o coordinadora de los comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, afirmó el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El hombre o mujer que logre el cargo, que será decidido a través de una encuesta, será de facto el candidato o la candidata de ese partido político para la Presidencia de México en 2024.

“El llamado es que haya un gran respeto, que dejemos que la ciudadanía decida y, desde acá, decimos que Puebla respeta al 100 por ciento los resultados para el que sea o la que sea”, expresó el mandatario poblano.

Sergio Salomón añadió que, hasta la mañana del lunes, solamente se habían registrado tres incidentes menores en el levantamiento de los estudios, que terminarán este día.

“Hubo incidentes menores, todo esto es con base a la falta de prudencia, no de los aspirantes, a veces de los equipos de los aspirantes que no pueden controlar todo, pero no pasó a mayores y yo puedo decir que se desarrolló en completa calma”, indicó en su conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Manuel Velasco, son los políticos que buscan el cargo de coordinador de los comités de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Los resultados de la encuesta se darán a conocer el próximo 6 de septiembre, de acuerdo con la convocatoria de Morena.