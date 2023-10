El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, descartó que el asesinato de Patricio N., yerno del alcalde de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, haya sido ocasionado por la delincuencia organizada o por el trabajo del edil.

Durante su conferencia de prensa dijo que, por la información que se tiene, el crimen habría sido motivado por una riña personal.

“Es un hecho lamentable, es un hecho delictivo, por supuesto, pero es un tema no de delincuencia organizada, no por las acciones del alcalde, tengo entendido que es un tema de una riña personal, no en un evento público sino en un evento privado, de alguna fiesta”.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina calificó como alarmante los niveles de violencia que existen en la sociedad, por lo que pidió el apoyo de las familias para combatirla.

“Los niveles de violencia que estamos alcanzando en todos lados, hablamos de lo importante que es normalizar la paz. Lamentamos que sea en la familia de un alcalde, pero lamentamos también que sea en la familia de cualquier poblano o cualquier poblana”.

El mandatario poblano recordó que Tehuacán es la segunda ciudad más grande del estado, por lo que se encuentra atento a la seguridad en esa demarcación, pero también en el resto de la entidad.

La noche del sábado 28 de octubre, Patricio N., quien estaba casado con Lorena Tepole, hija del presidente municipal de Tehuacán, fue baleado en el baño de un salón social donde había acudido a una fiesta.

Aunque fue llevado a una clínica para su atención médica, la víctima falleció al poco tiempo por las heridas sufridas.