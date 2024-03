Norma Angélica Sandoval Gómez es la nueva secretaria de Medio Ambiente en el estado de Puebla.



Su llegada al gabinete estatal se da tras la salida de Beatriz Manríque Guevara, quien presentó su renuncia al cargo el pasado jueves para participar en el proceso electoral.

Informo que he designado a Norma Angélica Sandoval Gómez como encargada de despacho de @AmbienteGobPue. pic.twitter.com/8Ulle84FuU — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) March 5, 2024

El anuncio lo hizo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a través de su cuenta de X, donde compartió una fotografía donde se le observa con la nueva funcionaria, a quien le da la bienvenida."Informo que he designado a Norma Angélica Sandoval Gómez como titular de @AmbienteGobPue. Bienvenida al equipo”, escribió el mandatario.A lo que enseguida reaccionó la ex titular de la dependencia, Beatriz Manríque, deseándole éxito a su sucesora."Hay con qué. Profesionalismo, institucionalidad y conocimientos son tu mejor carta de presentación”, posteó la ex secretaria.Norma Angélica Sandoval estuvo al frente de la Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano de esta dependencia estatal desde 2019.