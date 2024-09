En la ceremonia por el 214 Aniversario de la Independencia de México, la próxima presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García defendió el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que comenzó en el 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, al considerar que “transformó al país desde sus raíces”, por lo que aseguró a este tren de la transformación ya nadie lo detiene y prueba de ello es la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Al fungir como la oradora oficial, se refirió a los opositores como “oportunistas” que buscan desestabilizar la verdadera independencia judicial, que es parte de la cuarta transformación que propone Morena después de la primera que se libró en 1810 con la Guerra de Independencia.

“Tuvieron que pasar más de 200 años para lograr lo que parecía inalcanzable y estamos a 14 días de que se convierta en una realidad. Por primera vez, por la vía democrática, una mujer conducirá el destino de la nación como presidenta de México. Cambiamos las armas por la verdadera democracia, la opulencia por la austeridad republicana, el influyentismo y la corrupción por la sensatez, y la justa distribución de la riqueza”, exclamó desde la tribuna que se montó en el zócalo de la ciudad.

Arropada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, militares y funcionarios locales, la legisladora llamó a los ciudadanos a no dejarse engañar y no caer en la desinformación, ya que aseguró los opositores de la 4T intentan “vender espejitos” para impedir que se consolide el Plan C de AMLO, consistente en 18 reformas constitucionales.

“La batalla que se libra no es menor, la buena noticia es que este 15 de septiembre la Reforma Judicial fue aprobada y entrará en vigor. Desde nuestras trincheras debemos luchar contra la desinformación, contra los oportunistas que buscan desestabilizar a los verdaderos trabajadores y venderles mentiras, como conquistadores vendiendo espejos. El Pan C que avalaron más de 35 millones de mexicanos en las urnas apenas empieza”, apuntó.

De esta manera, la política afirmó que el tren de la transformación ya arrancó y nadie lo detiene, por lo que ahora el “pueblo sabio” que ya despertó será quien elija a los jueces y magistrados. “Que no quepa duda, estamos del lado correcto de la historia”, exclamó.

En la misma tónica, hizo un reconocimiento público a la figura de López Obrador por ser clave para lograr la tan “anhelada transformación” por la vía de la democracia, luego de que en 2018 él obtuvo el voto de más de 30 millones de mexicanos en las urnas para llegar a Palacio Nacional.

“Con una elección histórica renació una nueva esperanza que transformó al país desde sus raíces, se trata de un verdadero movimiento encabezado por un gran hombre idealistas y para quien la honestidad es un estilo de vida, quien ha sentado las bases y nos ha mostrado el camino al humanismo mexicano, la honradez, del combate a la opulencia y una lucha frontal contra la corrupción”, manifestó al recalcar que pese a sus críticos terminará su sexenio con el 70 por ciento de aprobación de los mexicanos.

Para el caso de Puebla, Laura Artemisa señaló que después de años de incertidumbre y sobresaltos se recuperó la paz gracias a la intervención del actual gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a quien también atribuyó como logro restaurar la gobernabilidad y estabilidad social y política en los últimos dos años en Puebla.

“Su don conciliador logró que el estado encontrará un equilibrio que a todos nos hacía falta (…) El futuro luce prometedor, del lado de la doctora Claudia Sheinbaum y el gobernador electo Alejandro Armenta; el humanismo, la honradez, el trabajo y el combate a la corrupción y los ideales de transformación seguirá intactos”, enfatizó al recalcar que el triunfo de Morena en el estado se dio con el voto de más de 2 millones de poblanos.

Al emitir también un mensaje, el gobernador actual Sergio Salomón Céspedes Peregrina hizo una reflexión sobre cómo se debe vivir en la época actual la independencia, y dijo que es haciendo valer los principios igualdad y libertad.

Agregó que se debe buscar también la “reconciliación”, ya que el progreso de un pueblo se da cuando se logra la unidad por objetivos en común. En este sentido, consideró que se puede pensar diferente o disentir, pero siempre se deben buscar puntos de encuentro.

“La independencia más que un hecho histórico es una tarea permanente. Podemos pensar diferente, pero podemos unirnos por objetivos en favor de México y de Puebla. La reconciliación se dice de palabra, pero tiene que ser llevada a la acción, sí, pensando diferente pero luchando en favor de Puebla”, apuntó.

Minutos después las autoridades estatales y municipales encabezaron el desfile Cívico-Militar conmemorativo al 214 Aniversario de la Independencia de México con el pase de las fuerzas armadas.