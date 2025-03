Al rendir un informe por sus primeros 100 días de gobierno, Alejandro Armenta Mier recalcó que en Puebla se trabaja bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que su gobierno es resultado de la voluntad popular, razón por la que se frenará cualquier intento de abuso de poder.



Arropado por la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el morenista señaló que la principal consigna que se tiene en Puebla, es que "el pueblo manda" y esto significa no perder de vista que él y todo su equipo son servidores públicos con el compromiso de dar resultados.

"Que nunca se nos olvide que somos el resultado de la voluntad popular. Contamos los días para no extraviarnos en el poder. Contamos los días para entender que no somos ni virreyes ni monarcas, que somos servidores y como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador: el poder sólo sirve si se pone al servicio de los demás", expresó.



Por ese motivo, el gobernador de Puebla dijo que contará cada día de su gobierno hasta llegar al 2 mil 191 que dura su mandato, siendo este miércoles el número 103.



Fiel a su discurso desde que arrancó su administración, aseguró que su gobierno se centra en los principios del humanismo mexicano que impulsa la presidenta de la República, a través del Plan Nacional de Desarrollo que en Puebla se traduce en el plan local, con un enfoque de bioética social.



"Con respeto a la pluralidad, nuestra visión de gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, en el marco del humanismo mexicano, significa entender con claridad que los principios de 'no mentir, no robar y no traicionar al pueblo’, se deben traducir en acciones permanente en nuestro quehacer diario”, señaló como parte de su mensaje político.



A manera de resumir, Alejandro Armenta puntualizó que los tres ejes de su gestión para atender los derechos sociales son: seguridad, justicia y riqueza comunitaria.



En este sentido, reconoció a los titulares de las fuerzas de seguridad federal y estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para recuperar la paz en Puebla, así como al vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del estado, con quien consideró se ha avanzado en este rubro.



“Si consolidamos la seguridad y la justicia el resto de los derechos sociales se pueden atender, porque es la base de la gobernabilidad, a través de las Casas Carmen Serdán, que ya llegamos a 15 en sólo 100 días como se prometió”, mencionó sobre este modelo de impartición de justicia para descentralizar el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE).



A propósito del empoderamiento las mujeres, señaló que en Puebla se pondrá especial atención al tema del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y sus hijos, de ahí el surgimiento de las Casas Carmen Serdán. "Si se logra salvar una vida, entonces el programa habrá valido la pena".

En su intervención, la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez respaldó el trabajo del gobernador de Puebla, al considerar que "ha hecho un gran trabajo".

Recalcó que desde el Gobierno de México hay todo el respaldo para Puebla.

Antes de bajar de la tribuna, exclamó que de seguir Puebla con el mismo ritmo, "le va a ir muy bien".

Las cifras

De las inversiones más importantes para este año, desglosó que la inversión de mil 650 millones de pesos para el agro poblano y 500 millones de pesos para infraestructura.

Seguridad

- 62 mesas de seguridad

- 68 mil 490 acciones operativas

- 59 mil 721 personas revisadas

- 15 mil 627 autos revisados

- 3 mil 234 detenidos (600 fuero federal y 1, 205 fuero común)

- 6 ministerios públicos para adolescentes

- 1, 423 de juez calificador

- Convenios para la construcción de la paz en Veracruz, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala e Hidalgo

- 50 patrullas

- 3 torres móviles

- 380 autos recuperados

- 220 vehículos de transporte de carga

- 70 tomas clandestinas

- 2 millones de litros de huachicol asegurado

-70 personas rescatadas

- 2, 216 servicios de auxilio inmediato

- 8 iniciativas en el Poder Legislativo

- Universidad de las Ciencias Policiales

Policía y Guardia Forestal

- 15 de 27 Casas Carmen Serdán

- 6 mil servicios para la atención de las mujeres

- Construcción de la Casa de la Maternidad

- Centro de Salud Mental

Riqueza comunitaria

-Nueva Ley Orgánica de la Admon Pública

Universidad del Deporte

-750 millones de pesos para que Puebla sea destino turístico

- Festival Navideño

- Festival por Amor a Puebla

- Turismo Comunitario en favor de estudiantes

- Banca de la Mujer con 100 millones de pesos para arrancar

- Mil 600 millones de pesos para inversión en el campo

- 16 unidades eléctricas para transporte público

- Finiquito de la deuda de 27.2 millones de pesos a Conade para ser sede de las Nacionales de Conade

Obra comunitaria

- Paneles Solares en escuelas

- Mil asambleas en municipios

- 551 millones de pesos para maquinaria en municipios

- 11 faenas comunitarias como parte de programa Senderos de Paz