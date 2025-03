Pese a las protestas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) descartó que se vaya a recurrir a la fuerza pública para reprimirlos, aunque insistió que el gobierno no pactará con esta organización si permanecen fuera la ley.



A decir de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, respetarán el legítimo derecho de los transportistas a manifestarse, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica, sin generar violencia.



Esto luego de la marcha que realizaron este jueves en la Vía Atlixcáyotl.



Ante ello, la secretaria recalcó que se aplicará la ley, cuando existan conductas violentas a otras personas, o se presenten daños a la infraestructura pública, o en empresas o viviendas donde transitan.



"Nosotros no podemos inhibir la manifestación, tienen el legítimo derecho, siempre y cuando, desde luego, sabemos que están afectando a terceros, sabemos. Pero mientras no haya violencia, no haya enfrentamiento, destrozos, pues tampoco nosotros podemos hacer un acto de representación", abundó.



De paso, pidió a la sociedad tener paciencia ante este tipo de acontecimientos, y no caer en provocaciones por parte de integrantes de este grupo.



"Invitamos a todos los ciudadanos a que sean pacientes, sabemos que la verdad es molesto, para todos nosotros, que tenemos que buscar vías alternas, que llegamos tarde a los trabajos; sin embargo, comentarles que la modernización del transporte y el ordenamiento y el apego a la Ley no se paran", apuntó.



El reclamo de la 28 de Octubre, es regular su situación para poder dar el servicio de en la zona de Angelópolis, luego de que se llevaron a cabo operativos para el retiro de taxis piratas.