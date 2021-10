El gobernador, Miguel Barbosa, confió en que no haya sangre tras la captura de Antonio Martínez Fuentes alias "El Toñín", quien ha logrado escapar de órdenes de aprehensión giradas por jueces y tras los operativos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, el mandatario poblano confirmó que se han realizado operativos para capturar a Martínez Fuentes, sin embargo, el presunto delincuente se ha logrado escapar a través de túneles que conectan a una propiedad con otra y donde se han encontrado armas.

"Es una estrategia de delincuencia muy profesional, pero bueno finalmente no hay delito perfecto, se deja huella de todo, esa fortuna acumulada por esas actividades en embarra a muchas personas pero ahí va, ahí va caminando, espero que esto sea sin derramamiento de sangre, es lo que espero, así de simple, sin derramamiento de sangre, es una posición de la autoridad", dijo el mandatario local.

Miguel Barbosa refirió que aún no se ha localizado a "El Toñín", quien se encuentra escondido en algún lugar del triángulo rojo, protegido por sus familiares y por presuntos delincuentes; sin embargo, señaló qué será la Fiscalía de Puebla, quien continúe con acciones.

"No se ha localizado al señor Martínez Fuentes, está escondido en algún lugar de esa zona en medio de la protección de sicarios, pero se está avanzando la Fiscalía General del Estado en la investigación de muchas más causas, se encontraron armas en ese túnel", dijo el mandatario local.

Elementos de la FGE han realizado operativos para atrapar a Antonio Martínez Fuentes, quien es señalado como presunto capo huachicolero en la zona de Quecholac, y quien por medio de sus redes sociales ha retado constantemente al Gobierno de Puebla.

Queja contra Profepa

En otro tema, el Gobierno del Estado ya procedió con una queja en contra del encargado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en Puebla, Floriberto Millán Cantero, debido a qué no procedió penalmente en contra de quienes cometieron daño ambiental en la Laguna de Alchichica.

El gobernador, Miguel Barbosa, informó que su administración protegerá los recursos naturales, por ello, sigue la vigilancia en esta área; incluso dijo que se analiza la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado (FGE) intervenga.

"Nosotros no vamos a permitir que se realicen más obras que dañen la riqueza natural que hay en la Laguna de Alchichica, eso es un asunto de aplicación de la ley. Nosotros estamos sorprendidos un encargado de despacho de la delegación de la Profepa haya dictaminado que no hubo delito ambiental y, que haya servido eso para que los detenidos que fueron sorprendidos infraganti hayan obtenido su libertad bajo el ministerio público federal, ya alzamos la queja ante la propia directora de Profepa a nivel federal en contra del encargado del despacho", dijo el mandatario poblano.

Barbosa Huerta expuso que en Puebla, el gobierno estatal no se quedará callado ante presuntas irregularidades de algún servidor público federal "que aquí puede llegar a hacer sus cosas no, no no aquí ya nos quejamos".

A pesar de que hubo dos detenidos por hacer construcciones de un muelle en dicha reserva natural, la Profepa no procedió en contra, aunque la Secretaría de Medio Ambiente puso sellos de clausura, los cuales también fueron violados.