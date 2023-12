Un hombre fue hallado sin vida en la colonia Amaluquilla, ubicada al oriente de la ciudad de Puebla.

Vecinos de la cerrada Cuitláhuac, entre la privada Las Harás y la calle Puerto de la Amistad, marcaron al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo debido a que habían localizado un hombre inconsciente sobre la vía pública.

Al sitio llegaron agentes de la Policía Municipal de Puebla capital y paramédicos, siendo estos últimos quienes corroboraron que el varón ya carecía de signos vitales.

Según las primeras pesquisas, el occiso no presentaba signos de violencia y debido a que no portaba alguna identificación o algún vecino no lo reconoció, el cadáver quedó en calidad de desconocido.

Policías resguardaron y acordonaron la zona para que después el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, realizó las diligencias del levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le practique la necropsia de rigor y se establezca la causa del deceso.