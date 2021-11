Los avances sobre el tratamiento del coronavirus no terminan en el gremio científico, pues este viernes la compañía farmacéutica Pfizer dio a conocer que su píldora experimental para tratar el Covid-19 puede reducir el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% entre las personas infectadas con el virus.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, Pfizer publicó este viernes los resultados preliminares de los estudios hechos en un total de 775 adultos.

De acuerdo con Pfizer, los pacientes que tomaron la pastilla, junto con otro antiviral tuvieron una reducción del 89 por ciento en su tasa combinada de hospitalización o muerte después.

We’re proud to announce that our #COVID19 oral #antiviral candidate demonstrated significantly reduced risk of hospitalization or death in high-risk adults in new data.



If approved, it could help to lessen the impact of COVID-19 on patients & society: https://t.co/Ek33qj56HV pic.twitter.com/NKTzaOZBeJ