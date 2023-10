Serán los próximos 13 y 27 de octubre de 2023 a partir de las 8 horas que se llevarán a cabo las jornadas de esterilización Canina y Felina en el Centro de la localidad de San José Tuzuapan y en los domos de Palmarito Tochapan, respectivamente; esto como parte de las acciones que emprende el gobierno municipal de Quecholac con apoyo de la Secretaría de Salud, informó el alcalde suplente, José Luis Peregrina Flores.

De acuerdo al edil suplente de Quecholac, José Luis Peregrina estás jornadas de esterilización canina y felina gratuitas se han realizado con el objetivo de prevenir animales en situación de calle, evitar problemas de Salud Pública y además, crear una cultura responsable de mascotas entre la población.

Expuso que uno de los problemas de los animales en situación de calle es que pueden ser portadores de diversas enfermedades (sarna, rabia, pulgas y garrapatas), adoptan conductas agresivas que pueden representar un riesgo a la población. “También pueden ser víctimas de maltrato y accidentes, ejecutar acciones preventivas es pensar en mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades”.

Finalmente, indicó que es necesario llevar a las mascotas con un ayuno de 8 horas y llevarles una cobija para después de la cirugía; además, para ser candidatos, los animales deben tener mínimo de tres meses, no estar en celo, no gestantes, ni amamantando, no recién paridas, estar desparasitadas y sanos.