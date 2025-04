Durante su recorrido por la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, el edil de Cuautlancingo, Omar Muñoz anunció la instalación del Bachillerato Tecnológico, así como de la Universidad de la Tecnología; además, resaltó que en los últimos meses y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Puebla se ha reducido en un 3 por ciento la incidencia delictiva en los últimos 3 meses en comparación con el 2024.

Ante la presencia de vecinos de la localidad de San Lorenzo Almecatla, el alcalde, Omar Muñoz dio a conocer que se van a llevar proyectos de impacto en el tema educativo con la instalación del Bachillerato Tecnológico y la Universidad de la Tecnología, iniciativas de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y del Gobernador del Estado, Alejandro Armenta respectivamente.

“Déjenme darles las buenas nuevas que tenemos para los vecinos de Las Trojes y de Galaxias: primero, que nuestra presidenta ha anunciado la creación de 12 bachilleratos tecnológicos para toda la nación; es un proyecto de educación en el que un plantel le tocaba a Puebla y pues nosotros levantamos la mano para que lo pusieran aquí, entonces vamos a tener el único que se va a construir en el estado”.

“La segunda buena noticia: desde el 2016 me enteré que había un predio del que no se tenía ninguna certeza legal y el temor que tenían los ciudadanos era que pasara a manos de algún privado y que se siguieran construyendo casas o algún negocio en vez de darle uso en beneficio de todos los ciudadanos, pues ya le dimos certeza jurídica a ese predio cuyo trámite las autoridades pasadas habían dejado mañosamente a la mitad, porque querían que ustedes no tuvieran las herramientas legales para reclamarlo y así un privado lo tomara; ahora ya es de ustedes, nadie se los puede quitar y se va a construir la primera etapa del bachillerato tecnológico así como estamos planeando que se erija una subcomandancia”, comentó el alcalde.

“Vamos a desarrollar posteriormente la tercera etapa del periférico y nuevos accesos tanto en la pista como en todo el corredor industrial para desahogar toda la zona donde entran camiones en cantidad; queremos hacer dos arterias importantes para conectar San Lorenzo Almecatla y una vía más rápida tanto para la pista como para la gente de Santcorum”, refirió.

A su vez, anunció que se llevará a cabo la rehabilitación de la cancha multiusos de Galaxias Almecatla así como se desarrollará un proyecto de luminarias, todo ello con la finalidad de sacar del abandono a sus habitantes.

Finalmente, destacó que todas las obras enumeradas se realizarán este año y que se reforzarán las estrategias en materia de seguridad, con la instalación de un sistema de videovigilancia y la creación de comités a través de la Dirección de Prevención del Delito, para que la gente pueda estar conectada directamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.