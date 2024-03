Debido a que la principal causa de los incendios forestales sigue siendo por actividades del ser humano, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio de Atlixco exhorta a la población a evitar la quema de pastizales, el pasto, ramas y árboles, son factores que determinan la magnitud del fuego.

Entre las principales recomendaciones emitidas por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Atlixco, son: no hacer fogatas (sobre todo, si el día es seco o con mucho viento), no realizar quema de basura, troncos, ramas, pastos y hojarasca; mantener limpios los terrenos o predios baldíos, no arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos.

En caso de presentarse un incendio, reportarlo de inmediato a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, alejarse y/o evacuar el área, cubrir boca y nariz con un paño para no inhalar el humo, no abandonar a las mascotas, llevarse documentos personales y estar alerta a las recomendaciones que emitan las autoridades de los tres niveles de gobierno a través de páginas oficiales o medios de comunicación.

Finalmente, llaman a la ciudadanía a denunciar cualquier acto sospechoso que ponga en riesgo la integridad de la población “evitar los incendios es tarea de todos, caso de detectar una quema descontrolada o actos de vandalismo, llama a los números de emergencia 911, así como Atención Ciudadana 244-445-0071/244-445-3071, o bien, directamente a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos al 244-445-5757”.