El Comité de Moléculas Nuevas (CMN) y el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitieron una opinión favorable sobre la vacuna contra Covid de Moderna para uso de emergencia en personas de 18 años en adelante.

“El comité y subcomité son órganos auxiliares de consulta y forman parte de esta comisión reguladora, por lo cual, emiten opiniones no vinculantes sobre medicamentos y demás insumos para la salud, por lo que este paso no representa todavía una autorización para uso. La opinión técnica favorable o no favorable es emitida basándose en la evidencia científica y médica presentada, y es integrada por los laboratorios a sus expedientes”, señaló en un comunicado la Cofepris.

La aprobación de la vacuna, desarrollada en Estados Unidos, representa un avance en el proceso de autorización en el país. El siguiente paso consiste en la autorización para el uso de emergencia.

Moderna es una empresa estadounidense de biotecnología y farmacéutica que investiga y desarrolla medicamentos. Su vacuna contra el coronavirus también se conoce como mRNA-1273.

A inicios de agosto, Moderna informó que su vacuna mantiene una efectividad del 93 por ciento seis meses después de la segunda inyección. Un análisis de la compañía sugiere que la protección de la vacuna permanece estable por mucho tiempo después de que los receptores completan el régimen estándar de dos dosis.

Con información de Nación 321.