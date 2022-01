Luego de que ayer por la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmara que estaba contagiado por segunda ocasión de Covid-19, en la conferencia de hoy, dio un mensaje a distancia durante la conferencia matutina en donde reveló su estado de salud.

“Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien, afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos”, dijo a través de un video.

A distancia, el mandatario federal señaló que se contagió con la nueva variante ómicron y agregó que los síntomas son menos graves que los de la variante delta.

#Mañanera | AMLO hace su primera aparición desde su positivo a #Covid_19



Desde su aislamiento, el presidente @lopezobrador_ transmite su toma de temperatura y oxigenación para demostrar que se encuentra bien.



Además, pide no tener miedo a este virus. pic.twitter.com/bAGsP8vc2N — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 11, 2022

En ese sentido, señaló que el motivo de su aparición en la mañanera fue con el único objetivo de "tranquilizar" a la población.

“Este mensaje es para informar cómo me encuentro, también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos. Afortunadamente esta es una variante que no tiene el grado de peligro que la variante delta y lo estoy experimentando”.

AMLO destacó que continuará con sus labores a distancia, y añadió que en caso de tener que hacer algún acto de presencia, hará uso riguroso del cubrebocas como medida de prevención.

AMLO y su segundo caso de Covid-19

El pasado 10 de enero, López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina y lo hizo con la voz ronca, a lo que señaló que "era una gripe". Horas más tarde, confirmó en sus redes sociales que había contraído coronavirus.

AMLO se había reunido días antes con la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, quien dio positivo en una prueba Covid el pasado 7 de enero.

Esta es la segunda vez que el presidente de México se contagia de coronavirus; la primera fue justamente en enero del año pasado después de una gira por dos estados.