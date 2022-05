Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, criticó y denunció a la Fiscalía General de Nuevo León por presuntamente filtrar a los medios de comunicación información sobre la necropsia de su hija.

En su canal de YouTube, Mario Escobar señala que tras lo acontecido, desconfía en la fiscalía estatal, esto tras la publicación del diario El País difundiera los resultados de la segunda autopsia realizada al cadáver de Debanhi Escobar.

De acuerdo con el reportaje, en esta nueva autopsia, la joven que estuvo desaparecida por casi un mes en Nuevo León, fue víctima de abuso sexual y posteriormente, asesinada.

La información fue retomado por otros medios y periodistas, entre ellos, la conductora de Milenio TV, Azucena Uresti, quien el padre de la joven reclama por su manejo informativo.

"El periódico El País y la conductora Azucena Uresti acaban de filtrar una información de la necropsia que nosotros independientemente como familia solicitamos, la cual está bien, déjenme les digo”.

En ese sentido, añadió sentirse ofendido tras la revelación de esta información sobre la necropsia de su hija al recalcar que las autoridades han filtrado datos privados.

“Me siento muy ofendido, yo con todo el cuidado y el debido respeto al proceso de mi hija Debanhi Susana, la cual me confirma y me sigue confirmando que la mataron, la cual me confirma que la fiscalía del estado de Nuevo León está metida en esto. Ahorita ya se filtró por parte de la fiscalía de Nuevo León esta segunda necropsia, que yo les confié para su estudio”.

En ese sentido, el padre de Debanhi Escobar exigió abrir carpetas de investigación en contra de El País y de la periodista Azucena Uresti, así como que haya sanciones dentro de la fiscalía estatal.

“No tenemos miedo. Ya me quitaron a mi hija, ya la asesinaron, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la fiscalía de Nuevo León. Exijo que se haga una depuración en la fiscalía de Nuevo León, exijo que, si el fiscal o el vicefiscal es la gente que está filtrando la información, quiero su cabeza, que se vayan y que se larguen de aquí, porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León. No se vale”, insiste.

La familia de Debanhi Escobar mandó a realizar una segunda autopsia tras quedar inconforme con la primera; en la primera indicó que la joven había muerto por un fuerte golpe en la cabeza.

Los familiares de la joven señalaron que Debanhi pudo ser víctima de feminicidio y tras los errores confirmados por la propia fiscalía anunció el inicio de una nueva y la remoción de funcionarios.

Debanhi Escobar, de 18 años, fue reportada como desaparecida el pasado 9 de abril después de ir a una fiesta. Un conductor debía llevarla a casa pero la dejó abandonada en la carretera. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la joven después llegó al hotel Nueva Castilla, en cuya cisterna fue encontrado su cuerpo.

Su caso provocó indignación a nivel local y nacional, además de poner en el ojo del huracán a Nuevo León, entidad que reporta un alto índice de desapariciones y asesinatos de mujeres.