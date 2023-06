El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el candidato de Va Por México para la presidencia de la República en 2024 lo elegirán Claudio X. González Guajardo y la élite política y económica del país, por lo que consideró que el método que se anunciará es una simulación.

"Ahora se repite la historia, vuelven a buscar la unidad de esa manera en la cúpula, ya no está Claudio X. González papá, ahora el jefe es Claudio X. González hijo, que es el que va decidir, todo lo demás es pura faramalla, se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta saqueadora para tener un candidato y regresar por sus fueros".

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que la oposición aún no tiene definido su método de selección de candidato presidencial, pero que lo único que quieren es seguir saqueando al país.

"No tienen programado nada, lo que quieren es seguir robando porque no tienen llenadera, entonces ya viéndolos en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos".

López Obrador aseguró que en un par de días revelará quien va a ser el candidato y "estoy seguro que no me voy a equivocar. Yo les voy a decir porque son consultas arriba, en la élite, el poder económico el poder político se nutren se alimentan mutuamente y ya les voy a decir (...) no me voy a equivocar, ya eso está resulto, se reúnen con anticipación".

"Empiezan a hacer sus enjuagues y tienen que tomar algunos acuerdos se consulta, la cúpula de los potentados también a la cúpula política del conservadurismo, qué opina Fox, qué opina Calderón, qué opina Salinas, hacen esa consulta luego interactúan con los intelectuales orgánicos escritores periodistas y ya después se sabe".

AMLO reiteró que el método del bloque conservador es una simulación pues, "lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria lo que quieren es seguir robando, seguir saqueando, seguir ignorando, humillando al pueblo porque no modo que no le tengan amor al pueblo".