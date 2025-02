En un comunicado conjunto, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, el Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz y la Bancada de Diputados Federales de Morena Veracruz, respaldados por la senadora Raquel Bonilla, han manifestado su firme rechazo a la posible afiliación del exgobernador Miguel Ángel Yunes Márquez al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los diferentes órganos de Morena en Veracruz han expresado su oposición categórica a la incorporación de Yunes Márquez, argumentando que su historial político está marcado por actos de corrupción, abuso de poder y desfalco al pueblo veracruzano. En sus comunicados, destacan que Morena no puede convertirse en un refugio para quienes han representado los intereses contrarios a los principios de la Cuarta Transformación, proyecto que busca combatir la corrupción y privilegios en México.

El Comité Ejecutivo Estatal, encabezado por Esteban Ramírez Zepeta, respaldó la postura de la gobernadora Rocío Nahle García, quien ha presentado pruebas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sobre los actos de corrupción y lavado de dinero vinculados a Yunes Márquez. "Morena no está ni estará al servicio de intereses personales ni de grupos que traicionaron al pueblo", afirmaron en su comunicado.

Por su parte, el Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz reiteró su compromiso con los valores de honestidad y justicia que definen al partido, señalando que la inclusión de Yunes Márquez sería incompatible con los principios de Morena. "Morena no se traiciona, no se negocia y no se contamina", subrayaron.

La Bancada de Diputados Federales de Morena Veracruz, junto con la senadora Raquel Bonilla, hizo un llamado a la dirigencia nacional del partido para que, en apego a los estatutos y valores de Morena, se rechace la afiliación de Yunes Márquez. "No permitiremos que se vulneren los principios que nos unen ni que se traicione la esperanza de quienes creen en un futuro mejor para nuestro estado y para México", expresaron.

Los comunicados concluyen con un mensaje de unidad y compromiso con el pueblo de Veracruz, reafirmando que Morena es un movimiento al servicio de la ciudadanía y no un espacio para intereses personales o de grupos que han perpetuado la desigualdad y la corrupción.