Este martes, algunos reportes dieron a conocer que el ex diputado federal por Morena, Saúl Huerta, no cumplió con su palabra y no acudió a su audiencia en la Ciudad de México.

El ex legislador federal, acusado por el delito de abuso sexual contra dos menores de edad no acudió este 17 de agosto a sus dos supuestas audiencias de control ante un juez después de que él mismo las había promovido.

La información fue revelada por el periodista de la nota roja Carlos Jiménez, quien a su vez alertó a las autoridades de una posible 'jugada' por parte del ex diputado.

NO CUMPLIÓ!

PROMOVIÓ AUDIENCIAS y NO SE PRESENTÓ

El @DiputadosMorena Saúl Huerta tenía hoy 2 audiencias ante juez de control… y no llegó.

Aunq SE COMPROMETIÓ en @ImagenTVMex a acudir cuando un juez lo ordenara, NO LO HIZO.

La @FiscaliaCDMX sigue su búsqueda

La noticia salió a la luz 24 horas después de que el propio Saúl Huerta reapareció a la luz pública en el noticiero de Ciro Gómez Leyva de Imagen Televisión, asegurando que acudirá cuando un juez lo ordenara.

De acuerdo con el periodista, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lleva más de cuatro días buscando al diputado federal luego de que el miércoles de la semana pasada, se le retirara el fuero en sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados.

En entrevista con Imagen Noticias, el abogado de Saúl Huerta, Rafael Inti Castillo, negó haber recibido alguna notificación ante un juez de control y señaló que ellos seguirán con el trabajo jurídico.

“No nos notificaron sobre alguna audiencia el día de hoy. Hasta ahora no nos han contestado las autoridades, seguimos esperando respuesta”.

Por otro lado, el abogado aseguró que el ex diputado federal podría entregarse de manera voluntaria este mismo jueves.

El pasado jueves, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Saúl Huerta aseguró que su reciente 'visita' a la Fiscalía de la CDMX fue para reiterar su dirección y el nombre de sus abogados.

“Te quiero comentar que en días pasados acudí a la Fiscalía previendo que ya venía lo del desafuero para reiterar mi domicilio, en el documento escrito donde nombré a mis abogados, la fiscalía me puso pretextos y no tomó la ratificación aún cuando la ley ya no lo prevé".

#CiroEnImagen ¿Por qué #SaúlHuerta no se ha entregado? Wilfrido Castillo, uno de sus abogados, asegura que es falso que el diputado sin fuero no se haya presentado a las audiencias.

Saúl Huerta fue denunciado por un menor a mediados de abril de este año de haberlo agredido sexualmente, motivo por el que la Fiscalía de la CDMX tomó cartas en el asunto solicitando su desafuero, el cual ocurrió hasta este mes de agosto.