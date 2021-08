El gobernador Miguel Barbosa, afirmó que su gobierno no pasará a la historia como las pasadas administraciones cuando no atendieron de manera eficiente los desastres naturales, afirmó que su gobierno ya responde a las necesidades de quienes han perdido sus viviendas, cosechas y quienes no tienen energía eléctrica, no descartó un endeudamiento para atender la emergencia provocada por el paso del huracán "Grace", pero dijo que no lo tiene previsto.

“El gobierno del estado va a quedarse con ellos y va aguantar, lo que tengamos que gastar lo vamos a gastar no descarto un endeudamiento como tal, pero no lo tengo previsto para resolver este asunto”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

El mandatario local dijo que ya se contrató maquinaria que están trabajando en la apertura de caminos, además los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural, de Infraestructura y personal del DIF están en las zonas afectadas para atender a la población.

“Vamos juntos a enfrentar las cosas con los poblanos, no soy de papel, y mi gobierno no pasará a la historia política del estado como todos los gobiernos anteriores que enfrentaron este tipo de tragedias y catástrofes y los dejaron rodar”, refirió el gobernador.

El gobernador dijo que su administración ya responde y apoyará a los productores del campo, de maíz, frijol, café quienes perdieron sus cosechas, pero sentenció que con reglas claras y apoyos directos sin intermediarios.

“Si necesitamos hacer un esfuerzo de unidad para responder la tragedia, el impacto, esta afectación que el huracán Grace hizo a nuestro territorio y a nuestros municipios del territorio, las afectaciones son en viviendas, las afectaciones son en cosechas, maíz sobre todo, cultivos frutales, café, frijol y las afectaciones son en caminos, caminos deteriorados”, dijo.

El gobernador confirmó que el gobierno estatal enfrenta esta tragedia natural junto con los habitantes de cada municipio, quienes están haciendo labores de limpieza en sus demarcaciones “no los vamos a dejar solos, vamos a responder, vamos de la mano a estar con ellos yo he estado en contacto con la mayoría de los presidentes municipales de la zona afectada, enviando mensajes directos a través de personas, están enviándome ya por WhatsApp la relación de daños, estamos evaluando todos los daños”, dijo el mandatario estatal.

Confirma SEGOB muerte de dos personas más en Olintla

Al reporte de este martes, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, informó que se estima que 20 mil viviendas fueron afectadas en 28 municipios con dos personas quienes fallecieron en Olintla, una por un infarto y otra porque le cayó una teja al salir de su vivienda para observar la fuerte lluvia.

Refirió que siguen sin energía eléctrica 34 municipios aunque desde el fin de semana se hacen las labores para restablecerla “tenemos un reporte de 34 municipios que siguen sin energía eléctrica con 315 mil habitantes, afectados, un estimado de cerca de 20 mil viviendas afectadas en 28 municipios, afectaciones desde encharcamientos hasta perdida total y seguimos trabajando en la evaluación de daños para tener un número final de las afectaciones totales”, dijo la funcionaria estatal.

Además, informó que en Tlacuilotepec, la Lagunilla y en Eloxochitlán 2 mil 540 personas están incomunicadas, por lo que la Secretaría de Infraestructura está trabajando para el despeje carretero.

“Se sigue trabajando en el despeje carretero y la Secretaría de Infraestructura informó que se sigue trabajando en unos tramos para dar acceso a Hermenegildo Galeana, San Felipe Tepatlán, Amixtlán y Tepango de Rodríguez”, dijo la funcionaria estatal.

Este martes, los titulares de las diferentes dependencias estatales continuaron con los recorridos en las diferentes zonas del estado para atender a la población afectada, tras el paso del huracán "Grace".