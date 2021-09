La alumna del nivel preparatoria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) es sospechosa de Covid-19 y en el caso de resultar positiva a la enfermedad será atendida, sin embargo, de ser activa al virus ella no sé contagio en el salón de clase refirió el secretario de salud, José Antonio Martínez García, pues explicó que el periodo de incubación del virus es de cinco a siete días, mientras que el regreso a clases fue el lunes.

"Los que pudiesen salir positivos ahorita no se contagiaron en la escuela, todavía no cumplen su periodo de incubación del virus entonces, no se puede hablar de que existan contagios dentro de la escuela, hasta que pasen de cinco a siete días e inicien con algún tipo de síntomas", dijo el funcionario estatal.

El funcionario estatal señaló que, cuando hay algún caso sospechoso de Covid-19 se implementa un cerco sanitario, esto significa que, cuando se le notifica a la dependencia estatal un posible caso se comienza la revisión de la persona sospechosa, después se revisa médicamente a quienes hayan estado en contacto con la persona para entonces tratarlos médicamente comenzando con el aislamiento.

"Sobre los protocolo, cuando hay un sospechoso, viene estipulado en las guías de la SEP qué es lo que se debe de hacer, cuando a nosotros nos avisan que hay un caso sospechoso llega vigilancia epidemiológica a iniciar todo el cerco sanitario para ver quién estuvo expuesto con el profesor o con los estudiantes y ahí mismo se determina si se cierra o no en el salón la escuela, etcétera", explicó.

Y es que, por medio de un boletín de prensa, la SEP informó que se aplican los protocolos sanitarios correspondientes, ya que una estudiante de preparatoria mostró síntomas de la enfermedad en su domicilio más no en la escuela, lo que impidió que se presentará a clases el día miércoles.

"La dependencia, vigilante de la aplicación de los protocolos suspendió la asistencia de las y los alumnos del grupo donde está inscrita dicha alumna con el objetivo de monitorear posibles síntomas de la enfermedad además de que trabajarán a distancia los contenidos programáticos durante los próximos días también están bajo vigilancia médica los docentes que impartieron clases en el grupo al que asistió la aprendiente", se cita en el boletín de prensa.

Rechazan brote de contagios en el CENHCH

Esta mañana, el gobernador Miguel Barbosa Huerta tuvo contacto con el titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, por lo que se rechazó una cadena de contagios en el CENHCH, dijo que la alumna es un caso sospechoso más no positivo, además de que el miércoles ya no acudió a clases.

"He hablado con el secretario de Educación, me niega, como lo dices tú, que la Secretaría de Educación haya reconocido un caso de contagio en el Centro, reconoce haber dicho sospechoso y el protocolo es que se aísla, se hace la prueba y si resulta positivo después de ser sospechoso ya se queda en el tratamiento correspondiente y si sale negativo se reincorporan a su escuela", explicó el gobernador.

Las autoridades estatales dejaron claro que no se puede hablar de contagios en las escuelas porque el virus tarda para incubarse varios días y es cuando se muestran síntomas, sin embargo, en las instituciones educativas se siguen los protocolos sanitarios correspondientes para prevenir y evitar contagios de la enfermedad.

El modelo híbrido

De acuerdo al calendario de la SEP, el pasado lunes inició el ciclo escolar 2021-2022 con ello también inició el modelo híbrido de educación, lo que significa que los alumnos acuden a las instituciones educativas solo dos días a la semana y para seguir las medidas de sana distancia y no aglomeraciones.

Los días lunes y miércoles asisten un grupo de estudiantes, los días martes y jueves otro grupo de estudiantes y los días viernes son dedicados a los menores de edad quienes tengan más atraso en su aprendizaje.

De acuerdo a los protocolos de la SEP, los recreos son por grupos para evitar aglomeraciones, además no están permitidas las actividades cívicas y en las aulas todos los alumnos guardan la sana distancia, por otra parte, todos a su ingreso deben portar cubrebocas de manera obligatoria y careta así como el uso de gel antibacterial.