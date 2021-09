En Tehuacán, el gobernador Miguel Barbosa, dio el banderazo de inicio de la obra de Reconstrucción del Libramiento San Lorenzo-Tecnológico, proyecto que tendrá una inversión de 47.5 millones de pesos para beneficiar a 568 mil personas y generará 250 empleos, el mandatario local refirió que "llegó el tiempo", de este municipio que a partir del 15 de octubre cambiará de administración y con ello el rumbo de su historia.

#Ahora 💡 El gobernador Miguel Barbosa, acompañado del presidente municipal electo de Tehuacán, Pedro Tepole, encabeza el banderazo de inicio de la reconstrucción del libramiento San Lorenzo-Tecnológico, en el municipio de Tehuacán 🚧🏗️



Vía @EsImagen 📹 pic.twitter.com/3Ej0dUTob3 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) September 5, 2021

Como fue su compromiso de gobierno, el mandatario local retomó las giras de trabajo en los municipios, después de un largo confinamiento provocado por la pandemia de la Covid-19, para inaugurar obras, pero además anunció proyectos de infraestructura en beneficio de los habitantes.

En Tehuacán se inicia la reconstrucción de este libramiento que generará 250 empleos directos y decenas de indirectos, durante 120 días, esto además mejorara la seguridad de los peatones, ciclistas y automovilistas.

"Voy a apoyar cuando el ayuntamiento llegué a crear una nueva imagen pública de esta ciudad, vamos a reparar sus calles, juntos, no es posible que en Tehuacán se ha llegado a tanto deterioro, me lo explico de manera muy sencilla, quiénes estaban al frente, han estado al frente, todos están por salir del ayuntamiento, no tuvieron una idea de cómo hacer las cosas, pero vamos a recuperar el tiempo perdido, juntos, por eso les digo el tiempo de Tehuacán llegó y vamos a hacerlo realidad, no me olvidó", dijo el mandatario local.

En el evento, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal anunció obras coordinadas con el nuevo ayuntamiento de Tehuacán que encabece Pedro Tepole, a partir del 15 de octubre, entre los proyectos se encuentra un rastro municipal, un Parque Lineal y la Unidad Deportiva Sur, así trabajos en la Casa de Cultura y el Polideportivo La Huizachera.

"En cuanto llegue hacer gobierno nos proponga los terrenos donde construimos el nuevo rastro municipal, eso sí, ya tengo el dinero para fondear esa obra, después decirles que encargué a la Secretaría de Infraestructura mandar hacer el proyecto ejecutivo que tiene que ser una enorme obra de infraestructura de belleza y de sanidad, es el parque lineal de entubamiento y parque lineal de toda esta parte tan contaminada, tan contaminada y que nos llevará cientos de millones de pesos, los vamos a invertir", dijo.

El gobernador de Puebla, recordó que durante el 2020 y 2021 si bien hubo atención a la pandemia de la Covid-19, en áreas como salud y seguridad, se puso especial énfasis en la reparación de tramos carreteros de todo el estado.

Por medio de la Secretaría de Infraestructura a cargo de Daniel Gámez Murillo, dijo el mandatario, se repararon más de 400 kilómetros de carreteras, además se realizaron obras en escuelas y unidades hospitalarias, para beneficio de las y los ciudadanos.

Barbosa Huerta también anunció que en este momento se realizan obras con motivo del paso del huracán "Grace" en la Sierra Norte y Sierra Negra de Puebla, por lo que además de la apertura de caminos y carreteras, informó que se entregan apoyos para la gente de forma directa entre laminas, colchonetas, paquetes alimentarios, kits sanitarios y se entregan recursos para los productores del campo.

Destaca Secretaría de Infraestructura

Al dar detalle de la inversión, personas beneficiadas y de la obra del Libramiento, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo refirió que se cumplen los compromisos del gobernador Miguel Barbosa en materia de obra pública.

"Son proyectos que demuestran el compromiso del gobernador con la sociedad, al entregar obras funcionales transformadoras del entorno y que provocan condiciones de cohesión e identidad comunitaria, como secretario de infraestructura con la atinada visión del Ejecutivo del estado y con la oportunidad que me brinda, es un privilegio poder servir de esta manera a la tierra en qué crecí y en la que se fundó mi familia, como tehuacanero y habitante del lugar, le agradezco a usted señor gobernador por esta magna obra y los beneficios que conlleva para la ciudad", dijo.

En el evento, el mandatario estuvo acompañado por el alcalde electo Pedro Tepole, así como los diputados en funciones y electos, Olga Romero Garci-Crespo, Fernando Sánchez Sasia y Araceli Celestino Rosas.