El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que son válidas y legítimas las aspiraciones de Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velazco, rumbo al 2024, sin embargo, enfatizó en que deben limpiar sus expedientes, así como separarse de sus malos amigos y socios, el mandatario local hizo énfasis en que en los tres años como legisladores locales no han gestionado nada para las y los poblanos.

“Yo creo que se van a empeñar mucho para poder generar mejores condiciones para Puebla, desde sus funciones públicas, un asunto muy legítimo, yo les recomiendo a ellos, más bien no puedo recomendarles a gente tan experimentada en materia política pero yo les diría limpia en sus expedientes separen a los malos amigos separen a los socios malos”, dijo.

A pregunta expresa, con respecto a la movilización que ambos personajes con miras al 2024, el mandatario local refirió que a él le gustaría que lo sustituya en el cargo un político de izquierda, austero, honrado, que haga campaña en tierra y que escuche a la gente.

El jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que su función como mandatario será generar las condiciones necesarias para un proceso electoral parejo e imparcial, en donde participen hombres y mujeres con la alternativa de la sociedad civil.

“La función del gobierno va hacer poner condiciones parejas para todos hombres y mujeres, a mí me gustaría ver alternativas de la sociedad civil buscando desde lado de Morena una participación en la búsqueda por la titularidad del Poder Ejecutivo, me gustaría ver mucha participación ciudadana desde lado de la sociedad civil, que el gobernador que me sustituyeran sea un gobernador de izquierda, de izquierda, austero, honrado, de principios y convicciones, aliado de la gente por siempre, hay que recordar que las candidaturas se construyen a ras de tierra, no en reuniones con los ricos ni por La Vista, por ahí no, se construyen a ras de tierra y se definen por encuestas”, dijo el mandatario estatal.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que Alejandro Armenta Mier como Ignacio Mier entrarán en un proceso de competencia interna, por lo que les deseo bien, refirió que la gente los evaluará.

“Aquí nadie puede ocultar de dónde vienen Armenta y de dónde viene, Nacho Mier ligado a Enrique Doger, es un punto de referencia de Nacho Mier, tienen ligas políticas en el pasado inmediato en Puebla, entonces bienvenidos todos a este esfuerzo”, comentó.

En tres años no han gestionado nada

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que ambos personajes no han realizado gran labor legislativa uno en el primer trimestre como Senador de la República y el segundo como diputado federal.

El mandatario local no dudo que las acciones que emprendan sea con miras a buscar la candidatura en 2024, para buscar sustituirlo “espero que en esta coyuntura, los beneficiados sean también los poblanos, el paquete es muy grande, muy muy grande para traer recursos a Puebla, no lo han hecho en 3 años el diputado Mier ya tiene tres años iba para la segunda legislatura, el senador Armenta ya tiene tres años de su primera legislatura y va para otra parte y no habido forma”, dijo el mandatario estatal.

Cabe mencionar que tanto Alejandro Armenta Mier como Ignacio Mier Velazco ya se movilizan en la víspera de la sucesión gubernamental, en 2024.