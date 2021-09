El gobernador, Miguel Barbosa, agradeció la declaratoria de emergencia que emitió el gobierno federal para 55 municipios de la entidad, tras el paso del huracán "Grace", sin embargo, señaló que desconoce cuánto y cuándo enviará recursos.

“Agradezco a la federación esta declaratoria de desastre que importa y cuándo llegarían los recursos no lo sé, pero nosotros en el estado no nos vamos a detener, sé que llegaron tres mil despensas a la zona de Xicotepec que se están distribuyendo por la Sedena, el Ejército y nosotros nuestro despliegue es muy amplio en toda la zona de desastre y no voy a esperar a que nos lleguen recursos de la federación”, dijo.

El pasado lunes quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaratoria de emergencia para los municipios: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Ayotoxco de Guerrero, Camocuautla, Caxhuacan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Coatepec, Cuautempan, Cuetzalan, Cuyoaco, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Huitzilan de Serdán y Atlequizayan.

También se ubican Ixtacamaxtitlán, Ixtepec, Jalpan, Jonotla, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Nauzontla, Olintla, Pahuatlán, San Felipe Tepatlán, Tenampulco, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya y Tlatlauquitepec.

Además de Tuzamapan de Galeana, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zongozotla y Zoquiapan.

Gobierno estatal trabaja con sus propios recursos

El gobernador, Miguel Barbosa, fue enfático al mencionar que su administración trabaja con sus propios recursos, para ello se han destinado 225 millones de pesos y todos los días salen camiones cargados de paquetes alimentarios, laminas cobijas y colchonetas para apoyar a la gente.

El pasado lunes, el gobierno del estado informó con respecto a las acciones que se implementan en los 68 municipios con emergencia tras el paso del huracán "Grace", por lo que comentó que en dos meses quedará la reconstrucción.

“De aquí para adelante, pusimos el dinero enfrente para poder atender y estamos ejecutando todo, no estoy esperando nada”, comentó el gobernador, quien recordó que ya las dependencias estatales están coordinadas y todos los días se informa con respecto a las acciones en los municipios afectados.

Hace un par de semanas, funcionarios federales llegaron a la entidad en donde se dejó claro que el gobierno estatal y federal harán su propia labor; por ejemplo, la administración estatal, al tiempo que entrega los apoyos, saca el padrón de beneficiarios sin esperar trámites.

Continuarán lluvias, alerta Segob

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, refirió que en los siguientes días, la Secretaría de Infraestructura trabajará para reconstruir el puente de Tlachichuca que colapsó producto de las lluvias.

"El puente se encuentra ubicado en la carretera Estatal Guadalupe Victoria-Ciudad Serdán en el tramo carretero, en la comunidad de Lázaro Cárdenas es un río intermitente en la barranca natural que solo lleva agua durante la época de lluvias baja la lluvia de los escurrimientos del volcán pico de Orizaba”, comentó.

Además, alertó a que los ciudadanos tomen sus precauciones, ya que las fuertes lluvias continuarán de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Finalmente, la funcionaria refirió que la Secretaría de Infraestructura tomó nota de lo ocurrido para la reconstrucción.