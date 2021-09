Apoyando sus argumentos en “los dichos que aprendí de mi abuelita”, el coordinador de los diputados federales de Morena, el poblano Moisés Ignacio Mier Velazco, se deslindó de la diputada suplente Sandra Nelly C. S., quien fue arrestada en Tecamachalco junto con su pareja, en posesión de armamento de uso exclusivo del Ejército y hasta granadas.

En una conferencia de prensa y en una entrevista posterior, Mier dijo que no conoce a la legisladora local suplente del Distrito 15, con cabecera en el municipio, que desde el próximo 15 de octubre gobernará su hijo, Ignacio Mier Bañuelos.

“No me une ningún tipo de relación, ni personal, ni de conocimiento, ni social; no tenía el gusto de conocerla”.

Justificó su aparición en fotos, a que “de repente me volví guapo y simpático y querían fotos conmigo”.

Mier Velazco agregó, ante reporteros que cubren la fuente legislativa que, “yo no soy avestruz para agacharme y esconderme, yo lo hago de frente…”

Sin embargo, Moisés Ignacio, quien también ha sido señalado por “dar protección” al ex diputado federal Saúl Benjamín Huerta Corona, quien está acusado de violación equiparada agravada contra un menor de edad, reconoció que él sí defiende a sus amigos, aunque no esté de acuerdo con sus “hábitos”, pero subrayó que éste no es ese caso.

Cabe recordar que Sandra Nelly C., fue detenida junto con su pareja, Jesús P., ex policía federal, este miércoles, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla (FGJ), que en su cuenta de Twitter anunció:

“Se cumplió orden de cateo en un inmueble de Tecamachalco y aseguró a Jesús N. y Sandra Nelly N. en posesión de armas de fuego largas y cortas, además de granadas de uso exclusivo del ejército. El inmueble también está asegurado, la investigación continúa”.

En su cuenta de Facebook, como foto de perfil, la legisladora local suplente presume la foto al lado de Moisés Ignacio, quien le levanta la mano, además de que en poder de varios medios de comunicación existen gráficas de los tiempos de campaña, cuando Mier Velazco la acompañó en una caminata en aquel municipio, que es cabecera distrital.

Guapo y simpático

En entrevista esta tarde en la Ciudad de México, “ninguna”, fue la respuesta de Mier sobre su relación, luego de que la reportera le recordara que la diputada arrestada es de su localidad, Tecamachalco.

Luego, aseguró que “estuvo en más de 300 mítines, les repito, me tomé fotografías con todo mundo. De repente me volví guapo y simpático y querían fotos conmigo. No, es el cargo y yo tengo que ayudarle a mi partido y lo hago con mucho gusto, además, estoy comprometido con él, pero no me une ningún tipo de relación, ni personal, ni de conocimiento, ni social. No tenía el gusto de conocerla”.

“Y además no sé (de su caso), porque no soy autoridad jurisdiccional, de su situación jurídica”.

-¿Pero pediría que se investigue a profundidad..? - fue la siguiente pregunta de una reportera.

-A cualquiera, a cualquiera, yo lo he dicho, aquí no puede haber impunidad, ni mantos protectores, ni padrinos, ni amigos, ni influyentismo, nada. Cualquiera, incluido yo, se los digo públicamente, por eso yo se los digo, yo no soy avestruz para agacharme y esconderme, yo lo hago de frente.

A los amigos se les protege

Sin embargo, el legislador aseguró que a sus amigos sí los ha defendido.

“Cuando son mis amigos los defiendo, aun cuando ellos en su conducta, yo no comparta, o sus hábitos o sus costumbres, pero yo respeto".

“Un buen amigo no es media naranja, un buen amigo es eso, un buen amigo, los amigos están en las buenas y en las malas, por eso hay los dichos que aprendí de mi abuelita, que los amigos se conocen en la enfermedad y en la cárcel, pero en este caso, no es mi amiga, no puedo decirlo. Si lo fuera, lo diría de frente”

-¿De qué grupo viene de Morena? - fue la nueva interrogante que interrumpió el monólogo del coordinador morenista.

-Ella fue -arrancó Mier y luego hizo una pausa-, digo, por los medios de comunicación, Reforma creo lo sacó, no me acuerdo cuál, que fue secretaria del ayuntamiento en Tecamachalco. Entonces hay que preguntarle a la presidenta municipal cómo llegó ahí.

-¿Y cómo la pusieron ahí para ser candidata?

-No sé. Yo no pongo candidatos. -concluyó sobre el tema el poblano.

Los destapes

Antes de la entrevista, en conferencia, también negó su relación con la diputada procesada y también habló de sus aspiraciones políticas.

“Es una compañera que en un acto estuvo ahí presente y repito, yo no tengo grupos ni aspiro a tener grupos. Y eso es seguramente fuego amigo, pero ya les dije yo no me voy a destapar, estén tranquilos".

“Al que se destapa le da pulmonía. Por si piensan que ya ando ahí queriendo algo por mi tierra, no, no me destapo. Estoy muy preocupado por el trabajo en la Cámara de Diputados y siempre he pensado que esos comentarios que se señalan en el marco de un proceso de especulación de sucesión no ayudan en nada al desarrollo de los estados y por eso repito: yo no me destapo porque me va a dar pulmonía”, dijo Mier Velazco.