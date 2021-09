No hay riesgo de desbordamiento en la presa “Manuel Ávila Camacho”, informó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, quien dijo que este fin de semana se mantuvo el monitoreo y el agua vierte sin que haya daños a las familias.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal comentó que el agua fluye “va bien, sigue vertiendo cada vez menos, durante todo el fin de semana se estuvieron haciendo recorridos por el cause del Rio Atoyac, notándose claramente que no hay saturación, se encuentran en promedio entre el 50 y 60 por ciento de su capacidad, no existe ningún riesgo para la población”, comentó.

Además, el gobernador, Miguel Barbosa, instruyó a la titular de la Segob a que se siga manteniendo la vigilancia en el cause natural, con el objetivo de que no se presenten daños a la población, pues la semana pasada hubo advertencia por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que la presa Valsequillo estaba al 95 por ciento de su capacidad.

“No desmontemos todo el operativo y estrategia que se estableció”, instruyó el mandatario local, quien hizo énfasis en que la semana pasada se instaló una mesa de trabajo entre dependencias como la SEP, Secretaría de Salud, Guardia Nacional, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y SOAPAP con el objetivo de atender esta emergencia, ya que había riesgo de desbordamiento lo que afectaría a varios municipios.

Un posible desbordamiento de los causes naturales provocaría daños en municipios como Tzicatlacoyan, Atoyatempan, Molcaxac, Huatlatlauca, Coatzingo, Tehuitzingo, Ahuatlán y Tecali de Herrera, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil recomendó a la gente atender las recomendaciones y no exponerse, ni exponer a los animales que salen a pastear.

Monitorea Conagua nivel de presas en Puebla

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantiene monitoreo permanente en el nivel de agua en las presas, y es que hasta el fin de semana, cuatro presas estaban llegando al límite de su capacidad, de acuerdo al Sistema Nacional de Información del Agua del Gobierno Federal.

La Conagua mantiene monitoreo en las presas "Manuel Ávila Camacho", conocida como Valsequillo, Nexapa, Tenango, Necaxa, La Soledad en Apulco o Mazatepec; sin embargo, el gobierno del estado realiza labores de monitoreo permanente, descartando riesgos para la población.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, además de las bajas temperaturas que ya se comienzan a sentir por las noches, también se espera que continúen las lluvias, lo que provocaría que las presas almacenen más agua.