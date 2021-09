En octubre comienza la distribución de más de 700 mil pares de zapatos escolares para niños, luego del compromiso del gobernador, Miguel Barbosa, con alumnos de educación básica, para este año no hubo uniformes, debido a que la ropa otorgada el del año pasado no se utilizó porque no hubo clases presenciales.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal, informó que se esta trabajando en la logística para la distribución de los zapatos escolares y así lleguen a las poco más de 12 mil instituciones educativas de nivel primaria y secundaria.

“Respecto a los zapatos escolares me dicen que a partir de octubre cuando se empiezan a distribuir y ya se está estableciendo la logística, ya arrancando el mes de octubre empezamos a distribuir zapatos”, dijo el mandatario local.

De acuerdo a la licitación que quedó publicada con el número de expediente Gesal-144-378/2021, se estima la repartición de poco más de 700 mil pares de calzado en los 217 municipios para beneficiar a los menores de edad de escuelas públicas de nivel básico.

Será la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza Melitón Lozano Pérez, quien se encargue de la coordinación para el reparto de los zapatos escolares que deberán almacenarse por la empresa proveedora en un espacio con alta seguridad.

La logística de la SEP será la entrega de los zapatos a través de las 19 Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educativo (Corde´s), es decir, en la Sierra Norte en Huauchinango, Chignahuapan, Teziutlán, Libres; por otra parte, en la zona metropolitana de Puebla que comprende los municipios de la capital poblana Cholula, Izúcar, Acatlán.

Otras Corde´s se encuentran ubicadas en Tepeaca, Tehuacán, Zacapoaxtla, Ciudad Serdán, Atlixco, Tepexi, San Martín Texmelucan y Zacatlán, por lo que en estas zonas, la SEP se encargará de la entrega de los zapatos escolares para los menores que ya iniciaron clases presenciales, desde el pasado 30 de agosto.

El contexto

Desde el 2019, primer año de la administración encabezada por Miguel Barbosa, se entregaron uniformes escolares, aunque para este año no es posible la entrega de prendas de vestir, debido a que los uniformes del año pasado prácticamente no se utilizaron a causa del confinamiento por coronavirus, el cual obligó a los menores a tomar clases a la distancia.

Desde 2019, la calidad de los uniformes y zapatos escolares cambió, pues las prendas se encarecieron debido a que son de algodón y este no genera daños a la piel de los niños.

Por otra parte, los zapatos ya son de piel y no son de cartón como los entregaron las pasadas administraciones estatales encabezadas por el PAN.

Cabe mencionar que, en 2020, fueron entregados un millón 39 mil 230 faldas y pantalones; además de 2 millones 77 mil 506 suéteres y playeras; así como 705 mil 418 pares de calzado escolar para lo que se gastaron más de 500 millones de pesos.