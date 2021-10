La diputada local Daniela Mier Bañuelos, rechazó cualquier relación con Andrea Martínez Fuentes, hermana del presunto líder huachicolero “El Toñín”.

Mier Bolaños sostuvo que la entrevista de la que hablan algunos personajes nunca se dio, pero respeta a quienes ni siquiera conoce, e indicó que debido a la inseguridad desde hace dos años ya no radica en Tecamachalco.

En entrevista con Intolerancia Diario, la diputada de representación proporcional, señaló que la imagen de un municipio se mancha con los malos gobernantes, con las malas decisiones, y cada quien es responsable de sus actos y decisiones, “no me puedo meter en lo referente a lo que está ocurriendo en el municipio, ya que soy de Tecamachalco, pero por la inseguridad tuve que mudarme desde hace dos años a la ciudad de Puebla”.

Al preguntarle de la detención de Sandra "N", de la que se dice que fue una cuota para la familia Mier, además de que conoce a Andrea Martínez Fuentes, hermana del presunto líder del huachicol, llamado “El Toñín”, la legisladora insistió “la verdad es que lo que ocurre en Tecamachalco no me compete a mí en lo personal, y es la Fiscalía General del Estado la que debe de tomar las decisiones de acuerdo a las investigaciones que se están llevando.”

“En el segundo término, cuando dicen que estaba en un café, aclaro, no me gusta el Italian Coffe, no tomo café ahí, no me gustan los cafecitos sociales, elijo muy bien a mis amistades, y mis amistades van a mi casa”.

“No tengo el gusto de conocer a la persona que se señala, soy enemiga de hablar mal de las personas, y sobre todo cuando no las conozco, no tengo porqué tener algún tipo de relación con personas que no conozco. Soy una persona con convicción, con palabra, de una sola pieza, que sabe elegir a sus amistades.”

Daniela Mier precisó “Yo no tengo ni chofer, soy una persona que sabe trabajar, ganarse sus cosas, no necesito escoltas, mi familia es de trabajo y no requerimos de llamar la atención con ese tipo de cosas”.

Aclaró “La diputada era la suplente, hacía su trabajo en la campaña, y una foto no quiere decir que sea una gran amiga, no tengo que ver en ese tipo de cosas y sólo hablaré de lo que me corresponde.”

Reiteró “Crecí en la mejor escuela, de mi familia, donde principios o valores, y un amigo mío me lo dijo, hace dos meses, y me dio risa, insisto, no me gusta el Italian Cofee, no voy a los cafés, y ahora veo la nota, y mi amigo me lo dijo, y para mí, una amistad me ha enseñado que es primero, y ya no entiendo si es mi amigo.El que nada debe nada teme, no me escondo, no tengo porqué estar con ello, para qué nos meten".

La presidenta de la Comisión de Cultura dijo que tiene una agenda para el estado de Puebla, la agenda general incorporar los temas más importantes, seguridad, economía, y en la comisión de cultura hay que trabajar por los Pueblos Mágicos, y en ello se va a enfocar.