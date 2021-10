Mientras el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Giles, hizo un llamado de unidad a la militancia en el proceso de renovación de la dirigencia, un grupo de delegados fueron señalados de organizar firmas a favor de Genoveva Huerta.

Fotografías en poder de Intolerancia Diario, muestran cómo presuntamente delegados del Comité Directivo estatal organizan documentos de firmas a favor de Genoveva Huerta, lo que no se puede hacer por ser directivos del blanquiazul.

Recientemente entregaron supuestamente cinco mil firmas de apoyo a su líder nacional Marko Cortés, sin embargo, algunas resultaron falsas, y ahora afirman que ya tienen 9 mil rúbricas de apoyo.

Aparentemente esperaron a registrar a Genoveva Huerta hasta el final para decir que tienen más firmas de apoyo que su contendiente Augusta Díaz de Rivera, señalaron fuentes del PAN.

En tanto, en entrevista, Jesús Giles, no quiso dar postura respecto a la contienda por la renovación de la dirigencia, y solo hizo un llamado a la unidad.

“Respecto al proceso interno a mí no me compete hablar están todos los plazos en la convocatoria pero sin duda alguna se vivirá un proceso como se ha acostumbrado con la Acción Nacional, en donde lo que prevalezca sea el debate de ideas y no las descalificaciones”, refirió.

Afirmó además que encuentra un comité estatal fuerte, sólido y operando al 100% en favor de la militancia, no nada más en ciertas regiones del estado sino en toda la entidad.

“Con miras al 2024, debe ser enfocado al fortalecimiento de la militancia, pero también a la suma de todos los liderazgos”, sostuvo al señalar que prevalezca la pluralidad, que no únicamente se pueda imponer una visión dentro del PAN, sino que prevalezca la pluralidad”, añadió.

“Recordemos que en el último proceso electoral tuvieron la oportunidad de competir por distintos cargos de elección popular, no únicamente los de un grupo determinado, sino de grupos participando, vimos incluso el caso de personajes que ya se bien retirado el partido, que regresaron a competir, por eso debe prevalecer la pluralidad y sobretodo apertura a las distintas expresiones”, insistió.

-¿El llamado a los contendientes?

-El llamado que se debe de hacer es a la unidad del partido, una contienda de alturas, en donde prevalezca en los debates, ideas y no las descalificaciones.

-¿Está fuerte la pugna entre los grupos?

-Insisto no me compete a mí hablar al respecto.

Jesús Giles Carmona, desde el pasado viernes 8 de octubre, fue nombrado presidente interino del Comité Directivo Estatal del PAN, tras la licencia que solicitó Genoveva Huerta y poder registrarse como aspirante a la reelección de la dirigencia estatal panista.

#EnHilo 👉🏻 Llega @GenovevaHuerta para realizar su trámite y buscar la reelección como dirigente estatal del PAN 🔵



👉🏻 Presentó un total de 9 mil 197 firmas



Vía @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/rNRi5a9As1 — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 10, 2021

En la Comisión Permanente Estatal donde se nombró a Giles Carmona como el nuevo dirigente interino del partido, en tanto, Lidia Flores fue nombrada como secretaria General del albiazul en sustitución de Jesús Giles.

Este domingo 10 de octubre venció el plazo para que militantes mujeres se registren para competir por la dirigencia estatal del PAN.

En tanto, el mismo viernes, durante sesión extraordinaria de Cabildo se aprobó la solicitud de licencia de la regidora Augusta Díaz de Rivera, quien también se registró para contender por la dirigencia.

En torno a los nombramientos que realizó Eduardo Rivera, manifestó que sólo son seis militantes del PAN, pero estos corresponden a un solo grupo del partido, y esperan una apertura ya que si ganó la elección del 6 de julio fue por la unión de liderazgos de los diferentes grupos.