El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, dejó claro que se mantiene ajeno a los asuntos del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, señaló que a diferencia del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, él no influye en la vida sindical y tampoco los ve como un instrumento electoral.

Ante la elección de su líder sindical en diciembre, el mandatario local convocó a que este proceso se realice de forma respetuosa y en los procedimientos que marcan sus estatutos, pero sin afectar el trabajo que desempeñan.

A su vez, advirtió que su gobierno no solapará acciones ilegales, pues los sindicatos fueron creados para proteger los derechos laborales no para solapar la violación de algunas personas en sus obligaciones laborales.

“Al Sindicato de Trabajadores lo veían como instrumentos electorales, en absoluto y sí respetuoso de la vida sindical, los exhorto a que se lleve a cabo la elección y que se haga con el pacto de civilidad necesario para que esto no se salga del control y no afecten el funcionamiento del gobierno, es lo que yo les propongo que no afecten los conflictos internos sindicales y el funcionamiento del gobierno”, dijo el gobernador.

Y es que, desde la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD) se convocó a un pacto de civilidad, ante los conflictos ocurridos entre los integrantes de esta agrupación.

Urge Gobierno del Estado a que SCT arregle tramo carretero

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, urgió a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) repare un tramo carretero federal sobre la autopista México-Puebla y que también conduce a Tehuacán, a la altura del estadio Cuauhtémoc, pues está en pésimas condiciones.

El mandatario local dijo que ya elabora la petición por escrito a la SCT, para que se intervenga en el tramo carretero del estadio porque “está hecho pedazos, está hecho pedazos, todos los que circulan por la autopista México-Puebla a Veracruz en esa parte repudian reniegan del estado que tiene esa caseta esa carretera”, dijo el mandatario local.

Para prevenir accidentes, plantea sensores de peso

En otro punto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, informó que ya planea junto con Carreteras de Cuota poner la operación de sensores con el objetivo de que se observe y controle el peso de los camiones que atraviesan por carreteras de Puebla, esto para prevenir accidentes como los ocurridos en la caseta de San Marcos.

“Tuve acuerdo con el director de carreteras de cuota, estamos estableciendo en nuestras carreteras en nuestras autopistas, estamos estableciendo y ver la posibilidad de sensores para poder determinar el peso que trae cada vehículo cargado y poder tener patrullas a un lado de los sensores para detenerlos por el sobrepeso”, dijo.

El gobernador dijo que los accidentes ocurridos son producto de la falta de mantenimiento mecánico de las unidades y por otra parte la imprudencia de los conductores.