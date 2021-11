El gobernador Miguel Barbosa, rechazó que Ricardo Velázquez Cruz haya presentado su renuncia a la consejería jurídica, por lo que afirmó que se trata de “chismes”, al señalar que no tiene a un sustituto para este cargo.

“No hay renuncia aun de la consejería, se ha mencionado mucho, el problema es la porosidad, en muchas oficinas del gobierno, así ha sido la política siempre, hay muchos servidores públicos chismosos, a los chismosos se les escucha por otros chismosos y sacan versiones y sacan versiones que no son ciertas”, dijo el mandatario local.

El gobernador fue cuestionado en torno a este tema, luego de que el pasado fin de semana circularán notas periodísticas afirmando la salida de Ricardo Velázquez Cruz del gobierno del estado, el mandatario local refirió que se trata de un chisme.

“Una renuncia solo es cierta cuando se le acepta el Ejecutivo y cuando nombra a alguien, no tengo a un sustituto del Concejero Jurídico porque no hay una renuncia tomada y así de clarito, ya no sean chismosos”, dijo el gobernador.

Cabe mencionar que, en días pasados el mandatario local también hizo énfasis en que por el momento no esta pensando en el relevo de alguno de los integrantes del gabinete estatal, tampoco su próximo informe de gobierno será con este tipo de sorpresas.