En los siguientes días se publicará el decreto para la prohibición de la entrada a lugares públicos y privados a las personas que no estén vacunadas, esta medida se aplicará toda vez que hay gente que no se quiso inocular y son vulnerables a contagiarse de Covid-19 y a su vez contagiar a otras personas.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta refirió que en los siguientes días se publicará este decreto, pues dijo que cuidar la salud de todos es responsabilidad del gobierno y sociedad en general y todos deben contribuir a disminuir los contagios de Covid-19, esto a dos años de haberse presentado a nivel mundial esta enfermedad, que en Puebla ha superado las 16 muertes.

“Muy contentos nosotros de que vayamos reactivando a la sociedad, en la reactivación que no solo es la reactivación económica sino del espíritu, que la gente encuentre todas las motivaciones necesarias para hacer una vida normal, absolutamente normal, que nos vayamos cuidando todos, por eso la decisión de prohibir la entrada de personas que no hayan sido vacunadas a lugares públicos y está tomada y pronto publicaremos el decreto de este tema”, dijo el mandatario local.

Y es que, el gobernador fue cuestionado en torno al desfile que se realizará este sábado en el que participarán al menos 80 escuelas de la capital poblana, mientras que se realizarán desfiles en 110 municipios, dijo que la idea es que la gente se reactive, pues aunque no se ha erradicado la pandemia, los números ya no son alarmantes como en el pasado reciente, tan solo este viernes ya no se reportaron fallecimientos por la enfermedad.

“Es la idea de que la gente salga a ver el desfile, primero la participación de las escuelas, todas las que voluntariamente se inscribieron para participar, la información que me ha dado la Secretaría de Educación Pública es de 110 municipios habrá desfile, en Puebla habla de 8 mil 500 alumnos participando en el desfile, no tengo presentes cuál número de escuelas están registradas para participar”, dijo el mandatario local.

Regreso a clases no puede estar sujeto a voluntarismo de padres de familia

El gobernador también confirmó que al inicio del año ya se tomará la decisión para que el regreso presencial a clases sea total, hasta el momento el 75 por ciento de la matricula escolar de más de un millón 700 mil alumnos asisten a las aulas.

Dijo que el regreso presencial a clases no puede estar sujeto al voluntarismo de los padres de familia, por lo que “estamos en el 75 por ciento de porcentaje presencial de alumnos en las escuelas y esperamos que esto camine bien el fin de año, si esto no camina tomaremos decisión. No se puede estar sujeto al voluntarismo de algunos padres de familia o alumnos y que sigan sentados en sus casas, en pijama viendo sus clases, eso no puede ser”, dijo el gobernador.

A nivel nacional, la SEP ha mencionado que ante la baja de contagios de Covid-19 y por el avanzado proceso de la vacunación, ahora para los menores de 12 a los 18 años ya se planeará el regreso total a las clases.