"El feminicidio de Susana Cerón Zenteno no quedará impune" dijo el gobernador, Miguel Barbosa, quien agregó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya prepara una acción para controvertir la decisión del juez que no responsabilizó a Efrén N. por el delito de feminicidio.

A un año del asesinato de Susana Cerón Zenteno y luego de que un juez responsabilizó a Efrén N. solo por el delito de desaparición forzada, el gobernador, explicó que el martes tuvo comunicación con el titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, se le informó que la decisión del juez se va a controvertir para el presunto delincuente sea castigado por el delito de feminicidio.

“Susana Cerón fue presuntamente asesinada por su pareja, ese señor de nombre Efrén N. y entonces el ejercicio de la judicialización fue por desaparición forzada y feminicidio, no es que haya sido absuelto Efrén N. no lo vinculan a proceso por feminicidio sí por desaparición forzada que es un delito de la misma gravedad, no obstante ello, ayer que hable con el fiscal del tema me decía que el criterio del juez iba a ser controvertido por la FGE y se van a aportar las pruebas que el juez estima deben existir para reencausarle también el delito de feminicidio”, dijo el gobernador.

El mandatario local advirtió que por medio de la FGE se buscarán las pruebas para que Efrén N., ex elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no quede en libertad, luego de presuntamente haber privado de la vida a Susana Cerón Zenteno y dejar su cuerpo abandonado cerca del Periférico Ecológico, en el municipio de Cuautlancingo.

“El señor se queda no se va, que no se interprete a que es un acuerdo del juez para que tenga como consecuencia su libertad, en absoluto, esta por el momento por desaparición forzada y a la opinión de la FGE analizará el caso para poder aportar nuevos elementos y se encauce también nuevamente por feminicidio”, dijo el mandatario.

La decisión del juez

A pesar de su detención y encarcelamiento, a un año de distancia, autoridades judiciales afirmaron que “no hay pruebas” que inculpen a Efrén N. por el delito de feminicidio, solo se le responsabilizó por el delito de desaparición forzada.

A través de sus redes sociales, familiares de la víctima lamentaron y repudiaron la decisión de un juez y que lo hayan declarado “inocente”, por el delito de feminicidio, esto luego de la audiencia que se llevó a cabo el martes.

“Hoy se llevó a cabo la audiencia por el feminicidio de Susana Cerón Zenteno, Efrén Hernández el policía estatal de Puebla que se la llevó por la fuerza, la golpeó, torturó, asesinó y dejó su cuerpo sin vida en una cuneta en Cuautlancingo, fue declarado inocente. El argumento fue: no hay pruebas, no se encontró el arma homicida, las autoridades no ubicaron el lugar donde Susana fue asesinada y no existe ninguna persona que haya testificado que Efrén la mató”, citó una familiar de Susana Cerón.

La historia

En noviembre del año pasado Susana Cerón Zenteno salió de su casa, Efrén N. llegó por ella en una camioneta y en estado de ebriedad, pasaron al menos dos semanas desde su desaparición; el cuerpo de la mujer fue encontrado en estado de descomposición.

Susana Cerón era empleada de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambos se conocieron en la dependencia estatal y tuvieron una relación sentimental.

En redes sociales y con marchas, familiares de la víctima exigieron justicia a la FGE para dar con el paradero del presunto feminicida y finalmente el presunto delincuente fue detenido en enero de este año, ya se encontraba viviendo en otra entidad.

A un año de distancia y a pesar de que fue él quien sustrajo de su domicilio a la mujer, este martes fue declarado no culpable de feminicidio.