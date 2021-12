Ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) se ventilan varios procesos en contra de exfuncionarios estatales quienes habrían cometido irregularidades en el ejercicio de la función pública estatal. Tras la detención de Bernardo Fernández Tanús, la presidenta de la Comisión Inspectora de la ASE en el Congreso del Estado, Olga Romero Garci-Crespo comentó que todos los actos de corrupción y desvío de recursos tendrán que ser castigados.

En entrevista, la diputada local comentó que “sí, hay muchos procesos abiertos que están en la línea de investigaciones y que están todavía enriqueciendo más estas carpetas y es pura información que tenemos que esperar a que termine el proceso y que puedan dar la información, celebro que sí se esté viendo el final de esos procesos de ejecución”, comentó.

La legisladora rechazó que la ASE sea ocupada como "garrote político" como en el pasado, pues ahora hay expedientes abiertos, tras la revisión minuciosa en cada tema y no dudo que habrá más denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“En años anteriores si se ocupaba para eso el garrote y ahora no es un garrote político, es una realidad de que sí hubo corrupción y acto ilícito, que hay responsables”, dijo la legisladora local, al tiempo de puntualizar que será la ASE la que se encargue de informar con respecto a los ex servidores públicos que cometieron actos ilegales, pero todo conforme a lo que marquen los ordenamientos legales y con las pruebas de las acciones irregulares cometidas.

Dispuesto Congreso del Estado a profundizar en el caso del tren turístico

En otro tema, la diputada local comentó que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) está dispuesta a informar y colaborar con la Secretaría de la Función Pública, con respecto al expediente del tren turístico, que dejará de funcionar a partir del 1 de enero.

La diputada local comentó que hasta el momento no habido acercamiento con la titular de la SFP, Amanda Gómez Nava, sin embargo, el mismo gobierno del estado investigó este tema desde el inicio de la administración.

“No, todavía no, pero si no me equivoco son de las obras que estuvieron en el listado”, comentó la legisladora al recordar que el caso del tren turístico también está dentro de los expedientes que se abrieron ante la ASE y el Congreso del Estado por las irregularidades cometidas.

Desde el inicio de la pasada legislatura local, uno de los objetivos fue investigar y en su caso proceder a sanciones por las presuntas irregularidades cometidas en las pasadas administraciones estatales, especialmente las denominadas obras de ornato, pues es aquí donde se han acusado actos de corrupción y desvíos de recursos, además de la deuda millonaria heredada al actual gobierno estatal.