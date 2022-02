Los procesos penales en contra de los dos ex diputados federales de Puebla, Saúl "N" y Mauricio "N", están en una especie de limbo, pausa o stand by.

En ambos casos, se han suspendido los procesos, debido a distintas circunstancias, sin embargo, ambos se mantienen recluidos en penales de la Ciudad de México y Chile.

Los diputados fueron desaforados el año pasado por sus ahora excompañeros de la Cámara de Diputados, al comprobarse distintos delitos en su contra.

Mauricio "N", ex diputado federal por San Martín Texmelucan, fue detenido luego de que huyera a Chile, al ser desaforado acusado del delito de enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde de Coyoacán, en la ciudad de México.

En tanto, Saúl "N", fue desaforado y posteriormente detenido, al tener al menos tres procesos por violación sexual en contra de adolescentes.

La pausa chilena

La Corte Suprema de la República de Chile, no ha ratificado la decisión de extraditar al ex legislador Mauricio "N", reveló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El también exalcalde de Coyoacán, apeló la determinación en su defensa ante el Tribunal Colegiado para evitar su presentación ante un juez de control en México, por su probable responsabilidad en enriquecimiento ilícito.

El pasado 24 de diciembre de 2021, la Corte del país sudamericano resolvió la solicitud de extradición que realizaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a petición de la FGJ, hasta el momento se desconoce el estatus legal del caso.

La FGJCDMX no ha recibido comunicación oficial por parte de la FGR ni de la SRE, aunque precisó que las autoridades chilenas no están obligadas a notificar a su contraparte mexicana sobre si se presentó la apelación ni del curso de dicho trámite, luego de que trascendió que el ex diputado federal buscaría apelar la extradición.

La FGJCDMX señaló que ejecutará la orden de aprehensión en contra de Toledo, a quien investiga por enriquecimiento ilícito por un monto de 11 millones 935 mil 799 pesos con 57 centavos.

Argumentó que en el transcurso de la audiencia del pasado 16 de noviembre, la Fiscalía de Chile reiteró que se cumplieron con los requisitos para acceder al pedido de extradición, además de que no hay prueba concreta de que se trate de una persecución política.

En la audiencia, la FGJ indicó que la Fiscalía de Chile “ha manifestado la posible acreditación de doble criminalidad, tanto en Chile como en México, y que se trata de un delito extraditable”.

Se hizo referencia a los tratados internacionales que obligan a las partes al no existir persecución política, esto es así porque se trata específicamente de un delito de lucro, de alguien que ocupó cargos políticos y que se benefició de ellos y no se le persigue por sus ideas o militancia partidista.

La covi-suspensión

La semana pasada la audiencia del ex diputado federal, Benjamín Saúl "N", acusado de violación equiparada agravada, fue pospuesta, luego de que una de sus presuntas víctimas tuvo síntomas de Covid-19.

La cita era el 24 de enero en el Reclusorio Oriente, para que fuera desahogado el testimonio de la víctima de identidad reservada C.J.R.L., de 15 años de edad, ante el juez de control.

Sin embargo, el juez anunció la suspensión con motivo de que el testigo presentó sintomatología de Covid-19, por lo que no hubo la posibilidad de ejecutar la audiencia.

“Era para desahogar una prueba anticipada del testimonio del menor, pero nuevamente se tuvo que diferir por motivos de salud de dicho menor", detalló Wilfrido Castillo, abogado del ex diputado federal a medios de la capital del país.

Luis Hernández, abogado de la presunta víctima, advirtió que no aceptarán ningún acuerdo reparatorio, debido a la gravedad del ilícito cometido por el ex legislador.