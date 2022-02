El gobernador, Miguel Barbosa, informó que avanzan los trámites y trabajos para la construcción de 50 viviendas, luego de la explosión ocurrida en San Pablo Xochimehuacan.

El mandatario estatal también sostuvo que 28 de estas serán construidas en el sitio y otras 22 en la zona del camino al Batan.

En conferencia de prensa, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal comentó que se ha hecho frente a este problema social, luego de la explosión provocada por la fuga de gas de una toma clandestina el pasado 31 de octubre, por lo que en la zona donde ocurrieron los hechos ya se inició con la nivelación del suelo.

Por otra parte, comentó que en la zona del camino al Batan serán construidas otras 22 casas para las familias afectadas y para ello, ya se lanzó la licitación para que las empresas comiencen los trabajos correspondientes.

Por otro lado, agregó que el tema de la urbanización será agilizado con la coordinación del Ayuntamiento de Puebla “el inicio de la reconstrucción de las viviendas que van a poder realizarse o construirse en la zona donde fue la explosión, parece que son 28 y ahí esta la licitación llevada a cabo para que se pueda empezar la reconstrucción y ya empezaron los trabajos de nivelación del terreno”.

El mandatario local explicó que se reconstruye un ducto de agua, además de que se explora el sitio para que se descarten más tomas clandestinas de hidrocarburo, ya que esto podría generar un nuevo riesgo a la población.

“Lo que estamos haciendo es llevar a cabo los trabajos de urbanización y estamos trabajando, eso no se ha parado”, comentó el gobernador, quien reiteró que su gobierno, a través de las dependencias estatales hicieron frente a esta contingencia provocada.

El gobernador comentó que se han llevado a cabo diferentes reuniones interinstitucionales para que de forma conjunta el gobierno estatal y municipal de Puebla continúen con la atención a las familias.

Barbosa Huerta reiteró que no habrá construcciones en donde atraviesen ductos de Pemex o en predios en donde haya irregularidades, por este motivo desde el inicio se planteó la construcción de viviendas en una nueva zona.

A partir de mañana, cero difusión gubernamental

En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa, afirmó que es una exageración la veda electoral, pues durante dos meses no se podrán difundir las acciones de gobierno.

Refirió que el gobierno del estado no se promoverá ni a favor ni en contra la revocación de mandato, pero será cuidadoso del tema, para no cometer violaciones legales, por lo que solo temas de protección civil, seguridad y salud serán difundidos, pues estos temas no influyen en la Consulta Popular que abordará la revocación de mandato.

“La participación democrática de una consulta debe de ser vista de manera natural, pero todavía nos falta evolucionar políticamente para que se comprenda esto, desde mi opinión es un exceso este tema de la veda electoral porque no estamos promoviendo condiciones políticas a favor o en contra de esta revocación de mandato pero tenemos que seguir gobernando”, dijo.

De acuerdo a la constitución política los gobiernos federal, estatal y municipales deben de abstenerse de hacer difusión de las actividades gubernamentales que influyan en la opinión de los ciudadanos en la Consulta Popular que se realizará en abril.