El gobernador afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) cometió un exceso al ordenar que gobernadores bajen el desplegado en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no se trató de una promoción gubernamental, ya que fue el respaldo al mandatario federal en un contexto político que se vive en el país, el tema ya fue impugnado por los mandatarios.

El mandatario poblano dijo que él ayudó a elaborar el desplegado de respaldo al mandatario federal ante “esta coyuntura infame” en su contra, por lo que la decisión de consejeros del INE ya fue impugnada.

“El INE desarrolla su actividad y en este caso tuvo una posición fuerte, inquisidora, lo que hicimos nosotros como gobernadores no fue un asunto de propaganda gubernamental, no lo fue y tomarlo así como parte de una violación a la veda electoral fue un exceso, ya impugnamos lo correspondiente, pero sí claro, el gobernador de Puebla participó en la elaboración de ese documento y participó en su difusión y yo seguiré expresándome sobre temas, no de promoción gubernamental, de indignación sobre hechos que están ocurriendo en esta coyuntura infame en contra del presidente de la República”, comentó.

Por petición del Partido Acción Nacional (PAN), la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral federal ordenó, como una medida cautelar, a que los mandatarios bajarán este desplegado el que fue publicitado en redes sociales, por considerar que se trató de propaganda electoral en veda electoral, con miras a la Consulta Popular que abordará la revocación de mandato.

Crímenes contra periodistas

Ya en otro punto, se solidarizó con el gremio periodístico tras los asesinatos registrados en lo que va del año, refirió que el gobierno de Puebla es respetuoso de la libertad de expresión y sostuvo que, los atentados en contra de comunicadores deben esclarecerse.

“Toda mi solidaridad para los periodistas, mi repudio a cualquier acción proveniente de cualquier sector social que ponga en riesgo la actividad del periodismo y más su vida, así es que nosotros en Puebla estamos siempre pendientes de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, ojalá que hubiera libertad de conciencia, aquí en Puebla hay de verdad garantías de que esto se ejerce de manera absoluta”, comentó.

Lo anterior, luego de las protestas de periodistas tanto en Puebla como a nivel nacional, tras los atentados en contra de comunicadores en el ejercicio de su profesión.