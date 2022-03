El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, Néstor Camarillo, sostuvo que con los triunfos de pasado domingo, se demuestra que el tricolor va en crecimiento y va a pelear la gobernstura en 2024.

En conferencia de prensa, indicó que con los triunfos obtenidos en Tlahuapan y Teotlalco, son muestra que el tricolor tiene pasado, tiene presente, pero tiene más futuro.

El también diputado local envió un mensaje a los que denominó aliados (PAN-PRD), a quienes les dijo que con esta elección extraordinaria, se dieron cuenta que ellos solos no pueden ganar las elecciones.

"Pudieron darse que el PRI tiene la capacidad política al interior del estado, y que también podemos, y que también tenemos perfiles para gubernatura, para presidencia de México, y para presidencia municipal de Puebla", dijo al resaltar que el PRI no tiene problemas internos.

Néstor Camarillo dijo que el PRI está más fuerte que nunca, "no nos vamos a rendir, vamos a seguír fortaleciendo al partido, hagamos mucho partido y poder ganar el 2024".

Tras señalar que Morena no ganó ninguna presidencia municipal, e incluso no pudo registrar en dos municipios a un candidato, se demuestra que no tienen idea de lo que son unas elecciones.

"Creyeron que se iba a repetir los resultados de 2021, y que en 2024 también creen que tendrán la suerte de 2018".

Por su parte el alcalde electo de Teotlalco, Javier Sánchez agradeció el apoyo a los priístas, y dejó en claro que no los va a defraudar.