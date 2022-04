Con intento de instaurar una nueva dictadura por medio a una consulta de revocación, se conmemoran 103 años del asesinato de Emiliano Zapata quien peleó por la tierra para los campesinos, y ahora se les arrebatan para que pase un Tren Maya, que será operado por los amigos de Morena, advirtió el presidente del Consejo Estatal del PRD, Arturo Loyola González.

Consideró una falta de respeto al 10 de abril, fecha tan significativa para los mexicanos, domingo de ramos y aniversario del asesinato Emiliano Zapata, Morena mantenga su farsa, mañosa y tramposa consulta.

En entrevista recordó los datos biográficos de Emiliano Zapata Salazar quien en la hacienda de Chinameca, Morelos, en 1919 lugar donde fue asesinado con 44 disparos en su cuerpo, previa traición de Jesús Guajardo, el 10 de abril.

Indicó que lamentablemente hay quienes quisiera instaurar una nueva dictadura perpetuando a un personaje que ha actuado en contra de los mexicanos y rechaza las leyes.

Precisó qué el caudillo del Sur, es sin duda, uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana, luchó por la transformación de México, y tuvo claro en su tiempo, que habría que acabar con el régimen dictatorial de Porfirio Díaz y reivindicar para el campesinado el derecho histórico a trabajar la tierra y obtener sus frutos para su propio beneficio.

Señaló que la desigualdad social heredada tras tres siglos de explotación española, y después de un siglo de guerras intestinas, hizo de México un país de trabajadores jornaleros miserables y con hambre. Misma situación que hoy no nos es ajena.

“Ante ello, Emiliano Zapata fue la rebeldía y la oposición frente al abuso, la corrupción y el mal gobierno. Zapata representa la lucha por defender la tierra y hacer frente a la injusticia y la arbitrariedad. Y a 103 años de su infame asesinato, su imagen y todo aquello que él representa hoy cobra mayor valor.”

Arturo Loyola, advirtió “hoy, como en tiempos de Zapata, campean los asesinatos y las “desapariciones” con toda impunidad. Padecemos una crisis económica que ha empobrecido a niveles miserables a millones de mexicanos. Hoy, nuestro México está sumido en la desgracia de la incompetencia y la corrupción. Los feminicidios son desgracia cotidiana. En nuestro México la pobreza reina, de la mano de la extorsión. “

Advirtió que el pésimo manejo de la crisis de salud, cuyas dimensiones aún no podemos cuantificar, nulo apoyo a los microempresarios, padecemos tarifas eléctricas altas, los combustibles son cada día más caros, cunde el desempleo, y la ausencia de programas educativos nos deja una crisis educativa cuyas consecuencias serán sin duda graves.

Sostuvo que no hay nada del cambio prometido y seguimos sumergidos en la desgracia del mal gobierno.

Reiteró que frente a todo ello, Emiliano zapata significa hoy, la imagen de un verdadero hombre del pueblo, franco, directo, decidido a luchar por lo que es suyo y ofreció su vida a cambio de una vida mejor para todos y para honrar su pensamiento y sus actos, significa no apoyar al mal gobierno. Significa no destruir las selvas y tampoco contaminar el agua con ocurrencias de reforma energética que no nos llevan a mejorar la economía del país.