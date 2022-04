El gobernador, Miguel Barbosa, no tildó de traidores a la patria a diputados federales del PRI, PAN y PRD, aunque sí los llamó desleales a los intereses del país, dijo que aún con los más de 200 votos que impidieron la Reforma Eléctrica como lo propuso el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no son mayoría.

El mandatario estatal refirió que el pueblo de México tiene claro quiénes son los desleales a los intereses del país, mientras que, el bloque de legisladores coludidos con empresarios es el beneficiado, como ha sido por varios años.

“Fue una votación que no fue de triunfo para esos grupos parlamentarios, no fue de grupo, con doscientos veintitantos votos e impidió que ese logrará una mayoría de dos tercios, nuevamente qué logran ellos, defender la ruta en la que han estado y se han puesto los verdaderos grupos de poder, no ellos"

"Los verdaderos grupos de poder, donde los beneficiarios de los recursos de México son los privados, ahora privados extranjeros también y ahí se murieron, eso es su gran aportación a México, querer mantener el estado de cosas, querer mantener los privilegios”.

Luego de la campaña de morenistas por exhibir a los diputados federales quienes votaron en contra de la Reforma Eléctrica, el mandatario estatal no los llamo “traidores a la patria”, pues dijo que, el bloque opositor al gobierno federal por varias décadas han defendido intereses ajenos a los del pueblo mexicano y eso lo tienen claro los ciudadanos.

“No hay sido leales a los intereses de la patria, no los llamaría traidores a la patria y la gente lo tiene muy claro, muy muy claro, quienes están animados porque el PRI y el PAN y los pocos del MC lograron impedir la mayoría de dos tercios y que con eso dicen que la posición (…) ¿Quién aplaudió el resultado de la votación, el pueblo o las grandes empresas generadoras de energía como Iberdrola, quiénes?”.

El gobernador de Puebla recordó la historia del país, la que ha pasado por tres grandes transformaciones desde la Independencia de México, hasta fusión de los políticos influyentes que han puesto al país solo en beneficio de ellos con los ricos de siempre.

A nivel nacional, el PRI, PAN y PRD interpusieron una denuncia penal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a la campaña de traidores a la patria, incluso en los estados, este bloque de partidos políticos han anunciado alianzas electorales rumbo al 2024.