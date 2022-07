El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, tiene que aclarar su involucramiento en distintos hechos que son constitutivos de delitos, advirtió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

De esta forma, el mandatario respondió a la denuncia que el legislador presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; el senador, Alejandro Armenta Mier; el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal; y el propio Barbosa Huerta, por la revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos.

Mier Velazco se refiere a la publicación periodística “Operación Angelópolis”, donde se le menciona en una investigación de la UIF por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. En el expediente también están los nombres de Arturo N., director de Diario Cambio, y el exauditor del estado, Francisco N., ambos presos y bajo investigación por uso de recursos de procedencia ilícita.

“A ver, yo no tengo ninguna información ni tuve ninguna información y no me dedico a filtrar, niego cualquier circunstancia y toda la investigación”, dijo el gobernador en su conferencia de prensa, sobre los señalamientos del diputado federal.

También lo llamó a aclarar su situación en distintos hechos que son constitutivos de delitos.

“Él sabrá cómo se dio, en qué condiciones se dio. Ya, está bien que lo haya dicho, y qué bueno que se revelen cosas para empezar a deslindar responsabilidades en hechos que sí son constitutivos de delitos".

“Vamos a ver las responsabilidades en la ejecución de tres agentes ministeriales en Tecamachalco y muchas otras cosas".

“Yo creo que está abrumado de tantas cosas que surgen diarias, que las aclare, lo vuelvo a exhortar a que aclare su situación frente a diferentes hechos que están revelándose todos los días, que las aclare, solo eso”.

No es Morena

En un video publicado en sus redes sociales, Mier Velazco acusó que las cuatro personas denunciadas por él, buscan perjudicar sistemáticamente a Morena y a quienes son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales.

Al respecto, Barbosa Huerta afirmó que el coordinador de los morenistas en la Cámara Baja, es, realmente, un priista.

“Él no es Morena, él es priista. Él siempre fue el segundón de Enrique Doger, entonces, él no es Morena”.

Mier Velazco es identificado con el grupo de Enrique Doger Guerrero, ex presidente municipal de Puebla y también excandidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).