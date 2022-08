Pensionados y jubilados del ISSSTEP realizarán una manifestación la próxima semana para solicitar un incremento a sus percepciones del 4%, luego de que no han tenido incremento en dos años por los problemas del Sindicato de Burócratas.

El representante de los pensionados del gobierno estatal, Antonio Manzano, explicó que debido a que aún no hay toma de nota a una nueva dirigencia en el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), no han tenido aumento en dos años.

Por lo tanto, están convocando a una manifestación el próximo lunes 8 de agosto, en la explanada del Mercado del Alto, justo frente a la sede del gobierno estatal Casa Aguayo.

El 8 de agosto es el día del Aniversario del Sindicato y establecido como el día del servidor público.

“Vamos a solicitar el incremento, primero a la revisión salarial 21-22 y como pensionados y jubilados, solicitamos la intervención al gobernador y secretario de salud, quien es presidente de la junta directiva del ISSSTEP”, dijo en entrevista telefónica.

“Tenemos pensiones desde 3 mil 500 hasta 10 mil pesos mensuales, el incremento que solicitamos es justo tomando en cuenta que a los pensionados del magisterio ya les otorgaron incrementos en 2021 y 2022”, señaló.

Indicó que no puede haber pensionados de primera o segunda, una vez que dejamos de laborar ya sean en el gobierno del estado, magisterio o hasta del propio ISSSTEP.

“Todos pasamos a la nómina de pensionados”, señaló al relatar que por alguna laguna de la ley, se argumenta que como no se ha otorgado el incremento a los activos, tampoco a los pensionados.

“Sin embargo, los presupuestos se proyectan desde el inicio de año en la junta directiva, donde se contemplan los incrementos. Tenemos aproximadamente 4 mil pensionados del gobierno del estado, en el ISSSTEP llegan a 10 mil 500”, dijo.

Detalló que los parámetros son que a los pensionaos del magisterio en el 2021 de la sección 51, se les otorgó el 4%.

“No estamos exigiendo, estamos solicitando de acuerdo el parámetro de otros pensionados del ISSSTEP”, dijo al insistir que se ha detenido el aumento por el problema del sindicato.

“Definitivamente, porque el conflicto al no otorgar incrementos a trabajadores activos, hay un articulo del ISSSTEP que dice que no se otorgará el aumento hasta que no lo tengan los activos”, añadió.

“Pero no puede tener el ISSSTEP pensionados de primera y de segunda. Todos somos pensionados y tenemos el mismo derecho del aumento en tiempo y forma, producto de los índices inflacionarios, luego de que la canasta básica se ha disparado”, sostuvo.

“En un marco de respeto, haremos la petición al señor gobernador, de acuerdo a sus facultades, otorgar el incremento y cuando se resuelva el conflicto sindical que haya revisión salarial y condiciones generales de trabajo”, sostuvo.

Detalló que la gran mayoría de los pensionados tienen edades entre los 64 y 95 años de edad, de acuerdo a modificaciones de la ley hasta 65 años se ejerce el derecho de jubilación, aunque hay quienes tienen inhabilitación total y permanente.