Ante el anuncio de la líder estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, de denunciar ante el árbitro electoral al PAN y al alcalde por supuesto acto anticipado de campaña, Eduardo Rivera Pérez recordó que las corcholatas morenistas andan en actos electorales con el apoyo de la estructura presidencial, nacional y de todos los actores políticos del partido oficial.

Precisó que existen unas corcholatas anunciándose y promoviéndose rumbo a la candidatura presidencial del 2024, desde la silla del gobierno federal, y la opinión pública tendrá la mejor opinión al respecto.

Además, subrayó, que el que “nada debe nada teme”, porque la ley electoral se ha respetado a diferencia del partido en el poder.

"Yo conozco la ley, soy respetuoso y también los poblanos tienen que tener la tranquilidad que seguiré cumpliendo la ley, y que por supuesto no bajaré el ritmo de trabajo".

Acentuó que la morenista, si quiere presentar la denuncia, que la haga, que la presente, pero que la presente “pronto y bien integrada”.

"La dirigencia de Morena está viendo la paja del ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio", subrayó.

El domingo previo, vino a Puebla el líder nacional del PAN, Marko Cortés, con líderes panistas a quienes pidió moverse rumbo a la elección estatal de 2024.

"Quiero decir puntualmente ante los medios de comunicación y la opinión pública, saben que hay algunas corcholatas que andan caminando anunciándose y promoviéndose, desde la silla del gobierno federal de la República; entonces ustedes tienen la mejor opinión. La opinión pública tendrá el mejor criterio al respecto, el que nada debe nada teme".

Recordó que la gente exige a quienes están en un cargo público, trabajar por Puebla, por el país, siempre en unidad con respeto.

"El entendimiento de mi parte, como presidente municipal, es con respeto. Así me he conducido desde el inicio de la administración y así me seguiré conduciendo, con respeto, con diálogo, con acuerdo; siempre pensando en lo mejor para Puebla".

Recapituló que su línea de trabajo respetuosa no solamente se observa entre entidades de gobierno entre actores políticos, sino también con la sociedad, con el sector empresarial, con los rectores de diferentes universidades, con los sindicatos, con los presidentes de las juntas auxiliares y los colectivos.

"Llamo yo a que prevalezca el respeto entre los actores políticos, sí a la buena comunicación, el buen diálogo para poder asumir de manera adecuada la responsabilidad que tenemos con nuestra población".