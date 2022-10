Que no se entienda mal, cuando la oposición acompaña al gobierno, lo hace por convencimiento y porque hay diálogo por el bien de la sociedad, afirmó el coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Charbel Jorge Estefan Chidiac, en la presentación del Primer Informe Legislativo del GLPRI, que contó con la asistencia del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, a quien le reconoció la disposición para llegar a acuerdos.

“El mensaje a la población (es) que el PRI es un partido serio, que actúa con responsabilidad, que anteponemos el interés público al interés personal. Que nunca se malentienda que, cuando la oposición acompañe al gobierno, lo hace por un interés malsano o por sometimiento, porque cuando hay diálogo y hay acuerdo, se hace por convencimiento”, dijo el legislador.

En el informe estuvieron el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, además de los otros seis integrantes de la bancada: Laura Ivonne Zapata Martínez, diputada por el Distrito 2; Juan Enrique Rivera Reyes, por el 3; Norma Sirley Reyes Cabrera, por el 4; Adolfo Alatriste Cantú, por el 26, María Isabel Merlo Talavera y Néstor Camarillo Medina.

Más de 85 iniciativas

Charbel Jorge Estefan Chidiac destacó la productividad del GLPRI que, en su primer año, asistió a 52 sesiones públicas en las que presentó 87 iniciativas de decreto y 13 en conjunto con otras fuerzas políticas, con un resultado de 25 por ciento aprobadas.

“Una cosa es presentar iniciativas y otra es que salgan; podemos ser una máquina operativa de iniciativas o podemos hacerlas selectivamente, con conciencia y con interés de que salgan.

“Uno de cada dos Puntos de Acuerdo que presentó el PRI, se aprobaron, una de cada cuatro iniciativas, hoy, son Decretos de Ley y de reformas”.

Oposición, no obstrucción

El coordinador de la bancada del PRI resaltó que, desde su papel de oposición, sus siete integrantes no obstruyen el desarrollo de Puebla, lo que ha quedado demostrado en la aprobación de importantes reformas enviadas por el Poder Ejecutivo, como la que cambió el sistema de justicia en el estado.

“Yo siempre he dicho que la palabra oposición no es sinónimo de obstrucción, la oposición está para detener los excesos del poder, pero aquí, el poder no ha cometido excesos en su trato con el Congreso y, por eso mismo, lo honramos, en el sentido de que hemos correspondido a sus iniciativas y a sus proyectos”.

Resaltó que los legisladores del Partido Revolucionario Institucional han tenido el valor para no ser testigos sin voz de lo que sucede, por lo que participan en debates y discusiones, además de que enriquecen las iniciativas en las que participan.

“También hemos tenido el valor, porque dicen que un político que no acepta la crítica y que le tiembla la mano para tomar decisiones, no es digno del cargo, por eso mismo, nosotros hemos estado de acuerdo cuando ha habido decisiones complejas como, por ejemplo, la actualización de las tarifas de agua potable o el Derecho de Alumbrado Público (DAP)”.

Afirmó que, como oposición, no han tomado el camino de “subirse al camión” y arrollar al gobierno, pues sus propuestas son sensatas y buenas.

Entendimiento con el Ejecutivo

Aceptó que no es normal que el gobernador morenista, Miguel Barbosa Huerta, asista al informe del GLPRI, por lo que le reconoció su disposición para alcanzar acuerdos en las iniciativas enviadas al Poder Legislativo.

“No es normal que un gobernador de un partido distinto a una bancada, asista a un informe, pero tampoco es normal que haya el entendimiento, la razonabilidad, la disposición para tener acuerdos”.

También reiteró que el PRI mantendrá la disposición para platicar las iniciativas que lleguen al Congreso desde el Gobierno de Puebla, en las reuniones que el mandatario mantiene con los integrantes de todos los grupos parlamentarios.

Bancada unida

El legislador priista reconoció que la unidad es una de las grandes virtudes de la bancada del PRI en el Congreso de Puebla, y puso como muestra que, en ninguna ocasión, alguno de sus integrantes ha votado en un sentido distinto al que decide el partido.

“Hemos sido el único grupo parlamentario que, en ninguna votación, ninguno de sus integrantes ha votado de manera distinta al conjunto, siempre los siete por el mismo lado, y no ha sido fácil porque tenemos entre todos diálogo, debate y mucha diversidad”.

Destacó que sus compañeros no son un “invento político”, que nadie se encuentra por casualidad y que cuentan con vidas largas en la política, todos saliendo adelante desde abajo.

Trabajo individual

Charbel Jorge Estefan Chidiac resaltó su paso, en tres ocasiones, por la Cámara de Diputados, donde dos veces fue el coordinador de la bancada que representó al estado de Puebla.

En esta ocasión, que le tocó tener una curul local, detalló que ha presentado 30 iniciativas de decreto, 14 de manera individual, cinco junto al PRI, ocho con la Jugocopo y tres con otras fuerzas políticas, de las que 14 fueron aprobadas por unanimidad.

Agregó que los números lo avalan como uno de los tres legisladores con mayor productividad de la LXI Legislatura.

Sus iniciativas han resultado en mejoras de las leyes para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para las Personas con Discapacidad, Orgánica del Poder Legislativo, de Seguridad Pública, de Cambio Climático, del Primer Empleo, además del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, la Constitución Política del Estado y el Código Penal, entre otras.

El coordinador de la bancada del PRI tiene un 100 por ciento de asistencias a las 51 reuniones de la Jugocopo, además de encabezar encuentros de trabajo en distintas regiones del estado con transportistas, alcaldes, regidores, empresarios, directores de instituciones académicas, funcionarios públicos e integrantes de la sociedad civil.