El diputado Miguel Marqués Ríos, rechazó que esté siendo investigado por el "huachicoleo eléctrico", e indicó que por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, los habitantes de los municipios de Ahuazotepec, Huachinango y Juan Galindo no pagan el consumo de energía eléctrica desde hace 16 años.

En entrevista el legislador indicó que es un grupo disidente del Sindicato Mexicano de Electricistas el que ha comenzado la guerra sucia porque se encuentran en un proceso electoral del gremio, y dijo que no ha sido notificado por la autoridad por esos presuntos hechos.

Destacó que a raíz de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro durante el gobierno de Felipe Calderón, tres municipios de la Sierra Norte no hay pagado el consumo ante el cambio de empresa ya que es Comisión Federal la que hace el cobro.

Indicó que los municipios que no pagan el consumo desde octubre de 2009 son Ahuazotepec, Huachinango y Juan Galindo, y no porque la gente no quiera, sino porque Comisión Federal de Electricidad, no ha hecho el contrato de suministro, el que existe es con Luz y Fuerza del Centro que está en un proceso de extinción, ya que no se ha terminado de liquidar.

Señaló que en este proceso se olvidaron de la gente, de mandarles los recibo, y estos llegaron seis años después, por montos de cuarenta mil, a cincuenta mil pesos, que ha generado problemas por un servicio que se paga bimestralmente.