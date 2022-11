El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla (TAEP) no cederá a la petición que hizo Virginia Meza Cruz, para regresar a dirigir al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPyOD).

Así lo aseguró, Martha Rodríguez Salinas, dirigente de Movimiento por la democracia, al aseverar que Meza Cruz ya perdió el piso y ahora pretende violar estatutos por su interés particular.

En entrevista telefónica la detractora de la pasada dirigencia y aspirante a dirigir al STSPEPyOD Rodríguez Salinas, indicó que la ex secretaria general, al ver que Jhovani Oliver Gallo, no ha podido conseguir la toma de nota, ahora pretende seguir en el poder.

Y es que la ex dirigente del solicitó que se le amplíe la toma de nota que tuvo por cuatro años y que venció el 31 de diciembre de 2021, para seguir al frente de la organización gremial.

Por lo tanto, consideró que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla (TAEP) no cederá a la petición que hizo Virginia Meza, pero además manifestó que ella necesitaría que la asamblea le autorizara la ampliación de su periodo.

Asimismo, Rodríguez Salinas, quien ha interpuesto amparos que mantienen empantanado en los tribunales la elección sindical, refirió que solo desistirá de los recursos que Movimiento por la Democracia.

Señaló que si prosperan los recursos, se podría llevar a cabo una asamblea para elegir a un nuevo secretario o secretaria del Sindicato de Burócratas.

No obstante, la lideresa subrayó que Oliver Gallo, quien ganó la elección que ha sido atacada en tribunales, no está en posición de exigir, toda vez que no ha sido restituido en su puesto en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado.

Recordó que Oliver Gallo, en enero de este año fue dado de baja por no presentarse a trabajar, bajo el argumento de que ya era líder del Sindicato de Burócratas, sin contar con toma de nota y sin oficio de comisión sindical.

“Si de veras quiere arreglar las cosas, entonces vámonos al Tribunal de Arbitraje, todos nos desistimos de todo y nos vamos a la asamblea… Lo primero que tiene que hacer para que yo pueda hablar con él es que me enseñe su hoja de reinstalado”, sostuvo.

Por el conflicto en sindical y la falta de dirigencia, este año no se negoció el aumento salarial para los burócratas estatales y se corre el riesgo de que en 2023 ocurra lo mismo.

Las vacaciones de diciembre y en promedio se tardan en dos o tres meses las audiencias.

Apenas, en agosto pasado le dieron el fallo a favor para que pueda tener la toma de nota, sin embargo, como están pendientes las resoluciones deben esperarse hasta que haya una definitiva por parte del Tribunal Colegiado.

Por lo tanto, la revisión salarial con el gobierno estatal se vería retrasada, por lo que los más de 3 mil 200 trabajadores que están agremiados no tiene representación, así como las jubilaciones y pensiones, además de la gestión de préstamos personales e hipotecarios.