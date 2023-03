El coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Micalco Méndez, llamó a cerrar el 2023 con el respeto entre los legisladores, y hacer a un lado los egos para poder sacar el mayor número de iniciativas; Señaló que en el caso se los panistas se escuchará quiénes son los que tienen aspiraciones, y se les apoyará.

En entrevista el legislador expuso que uno de los puntos que no hay que perder de vista y hay que seguir como hasta ahora, es el respeto entre los diputados de la fracción panista tanto su forma de pensar, como la de votar, eso siempre irá por delante dentro de los trabajos del grupo

Micalco Méndez señaló “en ese tenor somos conscientes de que más adelante ya la polarización va a ser mayor, van a entrar temas electorales, y en primera instancia se hará el esfuerzo porque todos los diputados del PAN vayamos en el mismo sentido, como fracción y ojalá unanimidades”

Aclaró que debe haber un diálogo con todas las fuerzas políticas “Tendremos que estar en comunicación con el presidente del Congreso Eduardo Castillo para tratar que la polarización y el tema electoral que se afecte lo menos posible el trabajo legislativo”

Señaló que lo importante es que no se cometan los errores del pasado cuando se daba la parálisis legislativa en años electorales “Ojalá las comisiones no dejen de trabajar las propuestas de los diputados que están todavía sin analizar comiencen a fluir en señal de que el tema electoral no nos afecta”

Rafael Micalco comentó que otro tema es que la comunicación con el partido con los comités nacional y estatal pues las decisiones electorales las tomará en nacional a propuesta del estatal se tendrán que ver las directrices del actuar político como diputados

Indicó que no se va a frenar a nadie que quiera aparecer en las boletas electorales en el 2024, “tenemos que ver que aspiración o actitud tienen cada uno de los diputados del PAN en lo individual que aspiración y dónde se ven en el 2024 para poder apoyarlos, como compañeros y miembros del partido”.

De las iniciativas congeladas, el coordinador de los diputados del PAN, expresó que la clave para que una propuesta prospere es que tenga el mayor de los consensos y para ello en ocasiones se requiere compartir el contenido, la autoría con otros diputados, para que sea más fácil convertirla en ley

“En ocasiones el querer hacerla solo dificulta, aunque se entiende que hay egos, y en el caso de las mujeres hay que verlo que tienen que salir, hacer a un lado los ego y protagonismos”.

Finalmente reiteró que mantiene la comunicación con todos los integrantes de la bancada panista a fin de llegar a acuerdos y respaldar las iniciativas y propuestas.