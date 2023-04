Alejandro Armenta Mier aclaró que el sentarse a la mesa durante un evento no significa estar incluido en el grupo, y señaló que en el caso de Héctor Alonso Granados, se habló con él para que sea respetuoso de las mujeres.

En conferencia de prensa, el senador Armenta Mier precisó que la suma de perfiles a Morena provenientes de otros partidos es viable, siempre que tengan el compromiso de abonar a la consolidación de la "Cuarta Transformación" en Puebla, e indicó que son muchos más los buenos que han llegado.

Armenta Mier defendió la adhesión de algunos personajes a su proyecto político, asegurando que son hombres y mujeres que tienen la convicción de respaldar el combate de la corrupción y mejorar la calidad de vida de los poblanos.

Expresó que la participación en su equipo de trabajo del exdiputado, Héctor Alonso Granados, señalado por conductas misóginas, es en respetuoso a sus derechos políticos de libre asociación y en consecuencia no puede negar su integración, pero se habló con él para que sea respetuoso con las mujeres.

“Claro que se acercan amigos que pudieran tener posiciones no correctas, quiero decirles algo, así de concreto, le he llamado la atención a Héctor y le he pedido que sea contundente respecto a su posición, eso le he pedido en corto y ahora lo hago en público, porque nuestra línea es de respeto absoluto a las mujeres (…) No soy quien para prohibir derechos políticos”.

Armenta Mier consideró que los órganos internos de Morena deberán ser cuidadosos y evitar la llegada de perfiles bien identificados por el daño que generaron a Puebla, con un millonario endeudamiento que tomará décadas para pagar.

Aspiraciones no contaminan la Cámara

En otro tema, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, dijo que sus aspiraciones no contaminan el trabajo en la Cámara Alta, y lo que hace es el mantener el orden.

Sostuvo que siempre ha actuado en el marco legal, ha sido tolerante y respetuoso de los integrantes de la Cámara y ha procurado despojarse de toda subjetividad para conducir la Mesa Directiva.

Alejandro Armenta advirtió que sus aspiraciones políticas son legítimas y no tiene por qué pedir permiso para ejercer este derecho constitucional.

Recordó que en sus 34 años de servicio público nunca ha sido sancionado ni acusado por acciones o actos delictivos “o por complicidades familiares con posibilidad de actos delictivos”.

El senador, asegura, se apega a la ley y al reglamento que rige las sesiones del Senado, que a la letra dice:

Artículo 83. En el uso de la palabra un Senador o Senadora sólo puede ser interrumpido por el presidente en los siguientes casos:

• Al concluir el tiempo autorizado de su intervención.

• Al agotarse el tiempo adicional que, en su caso, se le conceda.

• Al apartarse del tema de que se trate.

O, como fue el caso, ante la pregunta relacionada con su intervención por algún Senador o Senadora, o para dar lectura a algún documento relativo al tema.