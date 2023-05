El senador de Morena, Alejandro Armenta, reiteró su propuesta para que se democratice al Poder Judicial ante lo abusos que se han presentado por parte de los ministros, e indicó que incluso la aprobación de la Ley 3 de 3 podría ser desechada por la Suprema Corte si se sigue la misma línea.

En conferencia de prensa, el senador aclaró que a los ministros se le respeta, pero recordó porqué votaron en contra del Plan B para democratizar la elección, pues que había faltado discusión, que bajo y advirtió que bajo ese criterio puede que echen abajo el Plan 3 de 3.

Recordó que los senadores de oposición buscaron violentar el pleno, y se trasladaron a la Casona de Xicotencatl, y los opositores pudieron haber acudido, llegado, pero no votaron, sólo voto Morena, PES, Verde y PT, ninguno aprobó el derecho el mismo argumento para la reforma, ahora los ministros podrían decir que faltó la discusión.

Sostuvo que no hay transparencia en el Poder Judicial “yo siempre he sido electo, no me elige un grupo de notables, y ahora los senadores quienes a los ministros, y antes esos legisladores servían a los ricos, por lo tanto los ministros no son una garantía de que habrá legalidad".

En ese sentido, expresó que es un tema complejo, y hay asambleas, que se hacen para informar, democratización del Poder Judicial.

Finalmente, recordó que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala en el Artículo 41, habla de la soberanía y la forma de gobierno, "el pueblo ejerce su soberanía por los tres poderes, sin embargo el poder judicial actualmente es un ente cerrado".