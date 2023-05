El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Castillo, aclaró que la postura de la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, es respetable, pero no mete presión al Congreso para despenalizar el aborto en Puebla.

Castillo López reconoció que aún no hay una fecha para la discusión de las iniciativas, aclaró que el Congreso de la Unión no ha legislado al respecto, y el Código Federal de procedimientos penales no ha sido modificado desde hace algunas décadas.

Señaló que lo que expuesto por la Suprema Corte, es que los Congresos deben legislar sobre el tema, pero tampoco está fijando un plazo.

En ese sentido, añadió dijo que el Poder Legislativo de Puebla no depende del presidente de la junta, del presidente de una comisión, sino de 41 diputados.

Expresó que la opinión de la senadora de la República es válida, sin embargo, no significa que en automático los legisladores deban entrar al debate de la iniciativa para reformar el Código Penal para legalizar la interrupción del embarazo.

Afirmó que avanzan en el diálogo y la construcción de los consensos, entre los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, para abordar el tema en las comisiones legislativas y puedan dictaminar las tres iniciativas presentadas.

“Respecto a la opinión de la senadora Olga y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una persona muy respetable. No hay ninguna presión, pero sí un respeto por el derecho a la vida porque muchos están a favor y otros están en contra, tenemos que ser muy responsables de lo que legislamos las diputadas y los diputados y pronto les daremos noticias sobre este tema”.

Castillo López reiteró que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un asunto complejo que requiere de conocer la opinión de los diferentes sectores de la sociedad por el impacto que tendrá en la vida de Puebla.