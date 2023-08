A unos días de que termine la etapa de recorridos para elegir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la senadora Malú Mícher, denunció que no hay piso parejo y afirmó que se están violando los acuerdos para favorecer a Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, acompañada del diputado federal Juan Carlos Natale López, la coordinadora nacional de los trabajos en favor de Marcelo Ebrard lamentó que no se estén respetando los acuerdos que se tomaron, donde funcionarios públicos debían mantenerse al margen.

La senadora sostuvo que los funcionarios que están apoyando a algún aspirante no han escuchado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y tampoco han aplicado los principios de “no mentir, no robar y no traicionar”, pues denunció que han utilizado recursos públicos.

Por otro lado, señaló que se busca favorecer a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues comentó que se han realizado eventos como el de Puebla que reunió a más de 40 mil personas y el de Oaxaca –ambos en favor de Claudia Sheinbaum–, ofenden y van más allá de los límites pactados, ya que hubo un exceso en los gastos.

Reiteró que los servidores públicos que han violado los acuerdos del Consejo Nacional de Morena, e incluso aseguró que algunos hay enojo porque se llevan a trabajadores del estado que han sido amenazados con ser despedidos si no van a eventos.

Malú Mícher recomendó a los inconformes que acudan a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena a presentar su queja por las amenazas que han recibido.

Marcelo Ebrard, la mejor opción

Por otra parte, la senadora agradeció los comentarios por parte de la senadora Xóchitl Gálvez al considerar al candidato morenista como la mejor opción para llevar a cabo un debate.

En ese sentido, mencionó que por el momento se enfocara en obtener los mejores resultados dentro de las encuestas que están por dar inicio para elegir al coordinador nacional de Morena.

Sostuvo que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ganará la encuesta interna de Morena, al señalar que el pueblo sabe lo que quiere y en Puebla “va arriba” en los estudios de medición.

Por su parte, Juan Carlos Natale López sostuvo que el excanciller es el perfil de garantiza la continuidad con cambio, va creciendo en las preferencias electorales por la experiencia con que cuenta.

Dijo que existe un amplio número de diputados federales y organizaciones de la sociedad civil están yendo a tocar la puerta de los poblanos para que brinden su respaldo en la encuesta de Morena para definir al candidato presidencial.

El legislador plurinominal dijo que las encuestas serias revelan que con el paso de las semanas se está incrementando su posicionamiento entre los electores por sus buenos resultados en el desempeño de sus funciones.